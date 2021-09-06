São Paulo contrata Miguel, zagueiro destaque do Brasileirão Sub-17, para reforçar equipe no Paulistão

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Após a boa campanha semifinalista do Brasileiro Sub-17 e o bom começo no Campeonato Paulista da categoria, o São Paulo terá um reforço para a defesa. O zagueiro Miguel foi contratado para o time sub-17 e já treina com o restante do elenco, mirando uma estreia no estadual.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

O jogador de 17 anos defendia o rival Corinthians, onde disputou o Brasileirão, com boas atuações, sendo um destaque da equipe paulista. Agora no Tricolor, Miguel afirma que sua expectativa é grande, e destaca, ainda, a motivação e a vontade de retribuir a confiança da diretoria.

- Sem dúvidas, minha expectativa em defender a camisa do São Paulo é muito grande. Chego extremamente motivado e com o intuito de melhorar, evoluir cada vez mais e sempre buscando ajudar a equipe a conquistar mais títulos. Espero retribuir a confiança da diretoria e da comissão em mim com grandes resultados em campo - disse o defensor.O zagueiro, que tem passagem pelo Figueirense, falou de suas principais características, como a bola aérea, um de seus pontos fortes devido ao seu 1,89m de altura. Em preparação para estrear pelo São Paulo, Miguel busca conquistar seu espaço no time.