São Paulo contrata meia argentino Emiliano Rigoni por três anos

Neste domingo (23), pouco antes de disputar a final do Campeonato Paulista (às 16h), o São Paulo fechou a contratação do meia-atacante argentino Emiliano Rigoni. O atleta defendia o Elche, da Espanha, e chega para defender o Tricolor por três anos, podendo estender o acordo por um ano em caso de renovação. O São Paulo conseguiu entrar em acordo com o Elche para pagar a compensação financeira a partir de janeiro de 2022, quando o time paulista terá seu fluxo de caixa reestabelecido e melhor condições para efetuar o pagamento.