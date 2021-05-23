São Paulo contrata meia argentino Emiliano Rigoni por três anos

Neste domingo (23), pouco antes de disputar a final do Campeonato Paulista (às 16h), o São Paulo fechou a contratação do meia-atacante argentino Emiliano Rigoni. O atleta defendia o Elche, da Espanha, e chega para defender o Tricolor por três anos, podendo estender o acordo por um ano em caso de renovação. O São Paulo conseguiu entrar em acordo com o Elche para pagar a compensação financeira a partir de janeiro de 2022, quando o time paulista terá seu fluxo de caixa reestabelecido e melhor condições para efetuar o pagamento.
Emiliano Rigoni deve chegar a São Paulo para assinar o contrato ainda no início desta semana, logo após a final do Campeonato Paulista.Rigoni chega como um pedido pessoal do treinador Hernán Crespo e passou pelo aval do coordenador de futebol Muricy Ramalho.
O meia-atacante tem passagem pelo Independiente, da Argentina, onde foi companheiro de Martín Benítez, hoje no São Paulo.
Neste domingo, o Tricolor disputa a decisão do estadual contra o Palmeiras, no Morumbi, às 16h. O jogo da ida terminou em 0 a 0 e a situação está em aberto.