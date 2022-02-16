Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

São Paulo contrata médico para ser novo gestor de projetos de saúde do futebol

Doutor Fernando Fernandes trabalhará para unificar projetos do futebol do Tricolor...

Publicado em 16 de Fevereiro de 2022 às 16:00

16 fev 2022 às 16:00
O São Paulo contratou o médico Fernando Fernandes para coordenar os projetos de saúde que serão implantados em todas as categorias do futebol do Tricolor. Fernando já integra o conselho de notáveis da Divisão de Excelência Médica (DEM) do Tricolor, ao lado de Turíbio Leite, que coordena a reforma no CT da Barra Funda, Marcos Nobel, Dorival Decosseau, Jaime Franco, Marcio Carlomagno, Érika Podadera e Roberto Armelin.
De acordo com o médico, o seu objetivo é que ocorra uma unificação nos processos da Barra Funda e de Cotia. O São Paulo vem realizando melhorias na sua estrutura após a última temporada ter sido marcada pelas diversas lesões, sobretudo no segundo semestre. - O São Paulo é uma família que tenta levar alegria à torcida. É muito importante levar um trabalho eficiente. Queremos que todos trabalhem de forma uníssona e com menor custo - explicou Fernando, ao site oficial do clube.
Fernando Fernandes atuou por 25 anos como professor de medicina e por 20 anos como diretor executivo na área farmacêutica, onde adquiriu experiência em gerir processos e projetos, além de atuar com a gestão de pessoas. No São Paulo, ele trabalhará de forma voluntária.
Crédito: Fernando Fernandes será responsável por coordenar projetos de saúde no São Paulo (Foto: Divulgação

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados