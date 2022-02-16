São Paulo contrata médico para ser novo gestor de projetos de saúde do futebol

O São Paulo contratou o médico Fernando Fernandes para coordenar os projetos de saúde que serão implantados em todas as categorias do futebol do Tricolor. Fernando já integra o conselho de notáveis da Divisão de Excelência Médica (DEM) do Tricolor, ao lado de Turíbio Leite, que coordena a reforma no CT da Barra Funda, Marcos Nobel, Dorival Decosseau, Jaime Franco, Marcio Carlomagno, Érika Podadera e Roberto Armelin.
De acordo com o médico, o seu objetivo é que ocorra uma unificação nos processos da Barra Funda e de Cotia. O São Paulo vem realizando melhorias na sua estrutura após a última temporada ter sido marcada pelas diversas lesões, sobretudo no segundo semestre. - O São Paulo é uma família que tenta levar alegria à torcida. É muito importante levar um trabalho eficiente. Queremos que todos trabalhem de forma uníssona e com menor custo - explicou Fernando, ao site oficial do clube.
Fernando Fernandes atuou por 25 anos como professor de medicina e por 20 anos como diretor executivo na área farmacêutica, onde adquiriu experiência em gerir processos e projetos, além de atuar com a gestão de pessoas. No São Paulo, ele trabalhará de forma voluntária.