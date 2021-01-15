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futebol

São Paulo contrata Marcos Biasotto para ser diretor das categorias de base

Ex-Athletico, executivo assinou contrato nesta quinta e comandará formação de jovens em Cotia. Casares elogiou o profissional e comentou sobre o futuro de das joias de Cotia...
LanceNet

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Publicado em 

15 jan 2021 às 14:47

Publicado em 15 de Janeiro de 2021 às 14:47

Crédito: Igor Amorim/saopaulofc.net
O São Paulo anunciou na última quinta-feira (14), a contratação de Marcos Biasotto como novo diretor-executivo das categorias de base do clube. O executivo estava no Athletico e chega no Tricolor para comandar o setor de revelações em Cotia.
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Antes do Furacão, Biasotto trabalhou no Internacional, Grêmio, Flamengo e Palmeiras. Ele já visitou as instalações do São Paulo e deu a sua opinião sobre a estrutura da base são-paulina.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIRO- Eu conhecia a estrutura, mas não na essência. A visita que fiz ontem me deixou surpreso, o São Paulo tem uma estrutura física maravilhosa, uma das maiores do mundo todo, e temos que usufruir disso para continuar lançando grandes jogadores para o time profissional. Formar o atleta de forma integral é o que queremos aqui – disse ele ao site oficial do São Paulo.
O presidente do São Paulo, Julio Casares, exaltou a chegada do profissional e comentou sobre suas expectativas para o trabalho de Biasotto.
- A vinda do Biasotto nos causa extrema satisfação pela competência, conteúdo técnico, e principalmente pela sinergia não só com Muricy, mas também com o Diniz. Fiquei muito feliz com a chegada dele. Tenho total confiança de que teremos um trabalho promissor - afirmou ao site do Tricolor.

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