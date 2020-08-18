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São Paulo contrata Luciano e manda Everton para o Grêmio

Clubes acertaram na noite de segunda-feira a troca de 50% dos direitos econômicos de cada jogador e ambos assinam contrato com suas novas equipes até dezembro de 2022...
LanceNet

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Publicado em 

18 ago 2020 às 11:53

Publicado em 18 de Agosto de 2020 às 11:53

Crédito: Lucas Uebel/Grêmio
São Paulo e Grêmio acertaram a troca de Luciano por Everton. A negociação foi concluída na noite de segunda-feira.
Luciano, atacante de 27 anos, chega ao São Paulo com contrato válido até dezembro de 2022, mesmo período do vínculo que tinha com o Grêmio. Everton, 31 anos, tinha contrato com o clube do Morumbi até a metade de 2021 e agora assina com o Grêmio também até dezembro de 2022.
Os clubes acertaram a troca de 50% dos direitos econômicos de cada jogador. O São Paulo, que tinha 100% dos direitos de Everton, cedeu 50% ao Grêmio e ficou com os outros 50%. O Grêmio não possui mais direitos de Luciano, já que cedeu os seus 50% e a outra metade pertence ao Leganés (ESP).
O São Paulo ainda tem uma dívida com o empresário Carlos Leite referente à compra de Everton em 2018. O agente emprestou R$ 11 milhões ao clube, que pagou R$ 15 milhões aos cariocas para ter o jogador. Recentemente, Leite entrou na Justiça cobrando cerca de R$ 5,5 milhões que o Tricolor teria deixado pendentes. Esse débito não foi repassado ao Grêmio.
Everton fez 70 jogos e oito gols pelo São Paulo, sendo oito jogos e um gol em 2020. Ele teve ótimo início no clube sob o comando de Diego Aguirre, sendo fundamental para a conquista simbólica do primeiro turno do Brasileirão 2018, mas começou a sofrer com lesões a partir da segunda metade daquele ano e não retomou mais o status de antes.
Já Luciano fez 36 jogos e oito gols pelo Grêmio, clube que defendia há cerca de um ano. Em 2020, foram 16 jogos e três gols. O jogador, que tem passagem pelo Corinthians, trabalhou com Fernando Diniz no Fluminense e chega com aval do treinador.

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