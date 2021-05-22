São Paulo contrata ex-preparador bicampeão mundial para trabalhar nas categoria de base em Cotia

Crédito: Reprodução/ Instagram

Neste sábado (22), o presidente do São Paulo, Julio Casares, anunciou em suas redes sociais a contratação do ex-preparador físico Altair Ramos como novo Coordenador de Performance do Centro de Formação de Atletas Presidente Laudo Natel, em Cotia. SÃO PAULO PERTO DE CONTRATAR MEIA-ATACANTE ARGENTINO! CONFIRA!

Altair trabalhou na comissão de Telê Santana nos anos 90, sendo parte da equipe bicampeã mundial em 1992 e 1993.

De volta ao Tricolor, participará da equipe de profissionais do CFA de Cotia, junto de Marcos Biasotto, o treinador Alex, Milton Cruz e Zetti, e também dos diretores institucionais Davi Lisboa e Júnior Moretto.

O São Paulo segue seu projeto de trazer ao clube profissionais identificados com a equipe com grandes trajetórias dentro do futebol, de preferência as que foram construídas dentro do Tricolor.Altair ficou marcado por ter sido atingido por um raio no dia 28 de 1996, no CT do São Paulo. Antes de iniciar o treinamento, ele foi atingido pela descarga elétrica e chegou a ter uma parada cardiorrespiratória.