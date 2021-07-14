São Paulo contrata atacante Stevanato para a equipe sub-20

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Um dos artilheiros da base do Sport, o atacante Stevanato é o novo reforço do São Paulo. O garoto, de 17 anos, chega para a equipe sub-20 do Tricolor Paulista e assinou contrato de três anos com o clube.

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- Muito feliz em assinar meu contrato profissional com um dos maiores clubes do mundo, que tem grande tradição. Que seja uma nova etapa de muita evolução e conquistas – ressaltou o jogador.

CONFIRA AS PARTIDAS DAS OITAVAS DE FINAL DA LIBERTADORES DA AMÉRICA! Em 2020, Stevanato comandou o ataque do sub-17 do Sport e foi o artilheiro da equipe pernambucana no Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil da categoria. Ele chega para reforçar o elenco comando por Alex, que está invicto no Brasileirão sub-20 deste ano.

- Quero ajudar da melhor maneira possível. Me dedicar ao máximo aos treinamentos e buscar minhas oportunidades durante as partidas. São Paulo tem uma base muito forte, referência, e todo jogador precisar estar 100% focado para desempenhar o seu melhor – completou o atacante.