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futebol

São Paulo contrata atacante Stevanato para a equipe sub-20

Um dos artilheiros da base do Sport, o jogador assinou contrato por três anos com o Tricolor. Aos 17 anos, Stevanato fará parte da equipe comandada por Alex...

Publicado em 14 de Julho de 2021 às 11:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 jul 2021 às 11:00
Crédito: Divulgação
Um dos artilheiros da base do Sport, o atacante Stevanato é o novo reforço do São Paulo. O garoto, de 17 anos, chega para a equipe sub-20 do Tricolor Paulista e assinou contrato de três anos com o clube.
São Paulo comemora 16 anos do tri da Libertadores: veja onde estão os principais jogadores daquela conquista
- Muito feliz em assinar meu contrato profissional com um dos maiores clubes do mundo, que tem grande tradição. Que seja uma nova etapa de muita evolução e conquistas – ressaltou o jogador.
CONFIRA AS PARTIDAS DAS OITAVAS DE FINAL DA LIBERTADORES DA AMÉRICA! Em 2020, Stevanato comandou o ataque do sub-17 do Sport e foi o artilheiro da equipe pernambucana no Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil da categoria. Ele chega para reforçar o elenco comando por Alex, que está invicto no Brasileirão sub-20 deste ano.
- Quero ajudar da melhor maneira possível. Me dedicar ao máximo aos treinamentos e buscar minhas oportunidades durante as partidas. São Paulo tem uma base muito forte, referência, e todo jogador precisar estar 100% focado para desempenhar o seu melhor – completou o atacante.
O sub-20 do São Paulo volta a campo nesta quarta-feira, para encarar o Corinthians, às 15h, no estádio Marcelo Portugal Gouvêa, em Cotia. O time tem quatro vitórias em quatro jogos no Brasileiro da categoria.

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