São Paulo contrata atacante do Ska Brasil para a equipe sub-17

Na última quarta-feira (16), o São Paulo acertou a contratação do atacante Rhaul de Camargo para integrar a equipe sub-17. O jovem de 15 anos veio do SKA Brasil após ser um dos principais destaques da equipe na temporada passada pelo Campeonato Paulista Sub-15. Na ocasião, Rhaul foi o vice-artilheiro do time, com cinco gols. O jovem celebrou a chance de poder vestir a camisa tricolor.

– Queria agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade e a minha família pelo apoio. Vamos forte esse ano – comemorou Rhaul em suas redes sociais. É uma sensação única, agradeço muito a Deus e ao São Paulo pela oportunidade de poder atuar em um dos melhores times do Brasil. Estou bem confiante para esta nova etapa que se inicia na minha vida, espero que seja uma temporada de muitos títulos, vitórias e gols – concluiu.Rhaul já se junta ao elenco sub-17 do Tricolor para o início das disputas do Campeonato Paulista, Copa do Brasil e Brasileirão da categoria. O estadual tem data prevista para começar no próximo dia 9 de abril.