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futebol

São Paulo contou com oito gerações de Cotia para vencer Ituano

Dos 23 relacionados na vitória sobre o Galo de Itu por 3 a 0, 17 eram das categorias de base. Gerações de 1985, como Hernanes e de 2003, como a de Lucas Beraldo, participaram...

Publicado em 26 de Abril de 2021 às 14:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 abr 2021 às 14:00
Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
A vitória do São Paulo sobre o Ituano por 3 a 0, no último domingo, no estádio Novelli Júnior, em Itu, envolveu um fato curioso. Dos 23 atletas chamados pelo técnico Crespo para o jogo, 17 foram revelados na base de Cotia, ou seja, 74% dos relacionados.
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Oito jogadores formaram a equipe titular na partida. O goleiro Lucas Perri, os defensores Diego Costa e Rodrigo, o lateral-esquerdo Welington, os meias Liziero, Rodrigo Nestor e Talles Costa e o atacante Galeano. Rodrigo e Galeano fizeram gols no triunfo.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021! Já no banco de reservas, mais atletas formados na base: Thiago Couto, Beraldo, Luan, Patryck, Igor Gomes, Nathan, Vitinho, Marquinhos e Hernanes. O Profeta, inclusive, voltou de lesão nessa partida e foi formado na base do clube, onde estreou antes da inauguração do CT de Cotia. A base vem ganhando espaço com Crespo nesta temporada. Lucas Perri, Diego Costa, Igor Gomes, Luan e Liziero não são novidade na equipe principal. Luan, inclusive marcou gol na estreia da Libertadores e renovou o seu contrato recentemente, depois de sondagens do futebol europeu.
Gerações da base relacionadas contra o Ituano - 1985: Hernanes- 1997: Lucas Perri- 1998: Liziero e Rodrigo- 1999: Thiago Couto, Diego Costa, Luan e Igor Gomes- 2000: Rodrigo Nestor e Galeano- 2001: Welington e Vitinho- 2002: Nathan e Talles Costa- 2003: Beraldo, Marquinhos e Patryck

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