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São Paulo continua renovações de contrato com atletas revelados na base; Gabriel Sara foi o quinto no ano

Além do meia, os volantes Rodrigo Nestor, Talles Costa, Luan e o lateral-esquerdo Welington renovaram nessa temporada. Planejamento da diretoria é valorizar os jogadores...

Publicado em 09 de Outubro de 2021 às 08:00

LanceNet

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Publicado em 

09 out 2021 às 08:00
Crédito: Fellipe Lucena/São Paulo FC
O São Paulo vem renovando o contrato de jovens jogadores revelados na base do clube e que são bastante aproveitados pela comissão técnica de Hernán Crespo. Só nessa temporada, cinco atletas nessa situação já renovaram vínculo: os volantes Rodrigo Nestor, Talles Costa e Luan, o lateral-esquerdo Welington e o meia Gabriel Sara. Sara foi o último a renovar o contrato, assinando a renovação na última sexta-feira. Antes, o acordo do São Paulo com o meia ia até abril de 2024, mas foi renovado até dezembro do mesmo ano.
O primeiro desse grupo a estender o vínculo foi o volante Luan, que em março, assinou a renovação até dezembro de 2023. Antes, seu vínculo iria até dezembro de 2022. No mês seguinte, foi a vez de Rodrigo Nestor ampliar seu acordo após uma longa novela. O camisa 25 renovou de novembro de 2021 para o final de 2024. Pouco depois, em junho, o lateral-esquerdo Welington renovou o contrato, que ia até outubro de 2023 para dezembro de 2024. O jogador, inclusive, ganhou espaço e hoje é considerado titular da equipe de Crespo. Antes de Sara, o ultimo a renovar foi Talles Costa, que em julho, renovou de junho de 2022 para dezembro de 2024.
Planejamento e valorização dos jogadores Com essas renovações, a diretoria do São Paulo vem seguindo com o planejamento de contratos longos com os jovens da base. Isso pode dar mais 'poder' ao Tricolor em futuras negociações, já que o clube não ficaria 'preso' a uma venda rápida devido ao prazo de um pré-contrato por exemplo.
Sendo assim, teoricamente, um clube de fora do país teria mais dificuldades em contratar um jovem da base são-paulina. Caso queira, terá que desembolsar um valor próximo ao desejado pela diretoria do Tricolor.
VEJA AS RENOVAÇÕES DOS JOVENS DA BASE DO SÃO PAULO NESSE ANO ​Gabriel Sara (meia) - de 30/04/2024 para 31/12/2024Rodrigo Nestor (meia) - de novembro de 2021 para 31/12/2024Talles Costa (meia) - de 30/06/2022 para 31/12/2024​Welington (lateral-esquerdo) - de outubro de 2023 para 31/12/2024Luan (volante) - de dezembro de 2022 para dezembro de 2023

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