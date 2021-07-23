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São Paulo continua preparações para enfrentar o Flamengo no Brasileirão

Se preparando para um duelo difícil e importante para a recuperação na tabela do Campeonato Brasileiro, o Tricolor contou com o logo do Sportsbet.io no uniforme de treino...
LanceNet

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Publicado em 

23 jul 2021 às 13:47

Publicado em 23 de Julho de 2021 às 13:47

Crédito: Erico Leonan / saopaulofc
Nesta sexta-feira (23), o São Paulo seguiu com as preparações para o duelo contra o Flamengo, pela 13ª rodada do Brasileirão. Após se classificar na Libertadores, o time volta seu foco para a recuperação na tabela do Campeonato Brasileiro, buscando se afastar da zona de rebaixamento.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
Atualmente com 11 pontos conquistados em 12 jogos, o Tricolor ocupa a 16ª posição da tabela, ficando apenas um ponto fora da zona de rebaixamento e podendo ser alcançado pelo Grêmio, que tem dois jogos a menos e é o 19ª colocado com seis pontos.
Assim, diante do Flamengo, no Maracanã, o São Paulo tem pela frente uma missão difícil para somar mais três pontos e ficar mais tranquilo no Brasileirão.
Com Miranda e Rigoni de volta desde o jogo da última terça-feira (20), contra o Racing, o Tricolor vive um momento mais tranquilo quanto aos desfalques, podendo, ainda, ter as voltas de Eder, Luciano e William nos próximos jogos.
Uma novidade do treino desta sexta-feira, porém, foi a presença do logo do patrocinador máster, o Sportsbet.io, nos uniformes de treinamento. Estampado na parte da frente da camisa, o novo colaborador do clube passou a fazer parte das camisas utilizadas também nas sessões de treinos.O São Paulo viaja neste sábado (24), para o Rio de Janeiro, pelo período da tarde, após treinar pela manhã no CT da Barra Funda.
No domingo (25), o Tricolor enfrenta o Flamengo, no Maracanã, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 16h para o confronto que marcou a última rodada do Brasileirão de 2020.

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