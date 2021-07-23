São Paulo continua preparações para enfrentar o Flamengo no Brasileirão

Crédito: Erico Leonan / saopaulofc

Nesta sexta-feira (23), o São Paulo seguiu com as preparações para o duelo contra o Flamengo, pela 13ª rodada do Brasileirão. Após se classificar na Libertadores, o time volta seu foco para a recuperação na tabela do Campeonato Brasileiro, buscando se afastar da zona de rebaixamento.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

Atualmente com 11 pontos conquistados em 12 jogos, o Tricolor ocupa a 16ª posição da tabela, ficando apenas um ponto fora da zona de rebaixamento e podendo ser alcançado pelo Grêmio, que tem dois jogos a menos e é o 19ª colocado com seis pontos.

Assim, diante do Flamengo, no Maracanã, o São Paulo tem pela frente uma missão difícil para somar mais três pontos e ficar mais tranquilo no Brasileirão.

Com Miranda e Rigoni de volta desde o jogo da última terça-feira (20), contra o Racing, o Tricolor vive um momento mais tranquilo quanto aos desfalques, podendo, ainda, ter as voltas de Eder, Luciano e William nos próximos jogos.

Uma novidade do treino desta sexta-feira, porém, foi a presença do logo do patrocinador máster, o Sportsbet.io, nos uniformes de treinamento. Estampado na parte da frente da camisa, o novo colaborador do clube passou a fazer parte das camisas utilizadas também nas sessões de treinos.O São Paulo viaja neste sábado (24), para o Rio de Janeiro, pelo período da tarde, após treinar pela manhã no CT da Barra Funda.