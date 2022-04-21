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futebol

São Paulo continua maratona como visitante; veja programação

Após o empate contra o Juventude, em Caxias do Sul, Tricolor volta para a capital paulista nesta manhã e já treina de olho no Bragantino, em mais um jogo fora de casa...

Publicado em 21 de Abril de 2022 às 09:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 abr 2022 às 09:00
A maratona do São Paulo continua. Após dois jogos fora de casa, contra Flamengo e Juventude, o Tricolor tem ainda mais duas partidas longe do Morumbi: Red Bull Bragantino e Jorge Wilstermann-BOL.  GALERIA> ATUAÇÕES: Com falhas na defesa, São Paulo joga mal, mas garante empate contra o Juventude
TABELA> Veja tabela da Copa do Brasil e simule os próximos jogos
O elenco volta de Caxias do Sul, onde empatou com o Juventude por 2 a 2 na última quarta-feira (20), na manhã desta quinta (21). Na sequência, na parte da tarde, treina no CT da Barra Funda já começando a preparação para o duelo diante do Massa Bruta.
Na sexta, os jogadores comandados por Rogério Ceni tem mais um treinamento, nesta vez na parte da manhã. Será a última atividade antes da partida contra o Red Bull Bragantino, no sábado (24), às 16h30, em Bragança Paulista. Já no domingo, os jogadores terão folga.VEJA A PROGRAMAÇÂO DO SÃO PAULO
Quinta-feira (21/04)* Retorno para São Paulo no período da manhãTreinamento - tardeCT da Barra Funda
Sexta-feira (22/04)Treinamento - manhãCT da Barra Funda
Sábado (23/04)16h30Red Bull Bragantino x São PauloEstádio Nabi Abi ChedidCampeonato Brasileiro - 3ª Rodada
Domingo (24/04)Livre
Crédito: SãoPauloestánomeiodemaratonaforadecasa(Foto:RubensChiri/Saopaulofc.net

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