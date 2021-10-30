AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • São Paulo continua com lista extensa de pendurados; próximo jogo é contra o Bahia
futebol

São Paulo continua com lista extensa de pendurados; próximo jogo é contra o Bahia

Arboleda, Welington, Luan, Rodrigo Nestor, Gabriel, Gabriel Sara, Marquinhos, Rigoni e Luciano correm o risco de receberem o terceiro cartão amarelo e não enfrentarem o Bahia...

Publicado em 30 de Outubro de 2021 às 15:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 out 2021 às 15:00
Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
O São Paulo corre o risco de ter desfalques importantes para a partida contra o Bahia, no próximo domingo (07), pelo Campeonato Brasileiro. Isso porque nove jogadores estão pendurados e, caso recebam advertência contra o Internacional, no domingo, não participarão do confronto. Chama atenção o fato de jogadores pendurados em todos os setores da equipe: Arboleda e Welington (defesa), Luan, Gabriel, Gabriel Sara e Rodrigo Nestor (meio), Luciano, Rigoni e Marquinhos (ataque). Dessa lista, apenas Luan e Nestor devem ser desfalques contra o Colorado.
Vale destacar que o São Paulo é o segundo time mais indisciplinado do Campeonato Brasileiro, com 485 faltas, uma média de 17,3 infrações por partida. Além disso, clube já recebeu 72 cartões amarelos em 28 jogos do Brasileiro, média de 2,57 por partida. Os números são do 'Footstats'.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!O jogador que mais recebeu cartões no São Paulo é o lateral-esquerdo Reinaldo, com sete. Logo trás dele, aparecem os zagueiros Miranda e Léo e o lateral-direito Igor Vinícius, com seis.
LISTA DE PENDURADOS DO SÃO PAULO: Arboleda, Welington, Luan, Rodrigo Nestor, Gabriel, Gabriel Sara, Marquinhos, Rigoni e Luciano.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Senador capixaba refez comunicado sobre reunião de articulação política com o PL
Após PL negar acordo, Do Val diz que reunião apenas discutiu cenários para 2026
Espanha x Áustria
Finalista da Copa masculina, Espanha pode "unificar" títulos mundiais
Imagem de destaque
Campanha pede à Fifa Copa do Mundo sem publicidade de refrigerante

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados