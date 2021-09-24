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São Paulo continua com lista extensa de pendurados no Brasileirão

Rigoni, Luan, Luciano, Galeano, Gabriel Sara, Rodrigo Nestor e o técnico Hernán Crespo estão pendurados para a partida contra o Atlético-MG e podem levar suspensão...

Publicado em 24 de Setembro de 2021 às 15:33

LanceNet

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Publicado em 

24 set 2021 às 15:33
Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
O São Paulo continua correndo o risco de ter desfalques importantes em uma reta decisiva do Campeonato Brasileiro. Isso porque seis jogadores e mais o técnico Hernán Crespo estão pendurados e, caso recebam advertência contra o Atlético-MG, no sábado, não participarão do duelo contra a Chapecoense. Entre os jogadores, a lista de pendurados é extensa: os volantes Luan e Rodrigo Nestor, o ala direito Galeano, o meia Gabriel Sara e os atacantes Rigoni e Luciano. Dessa lista, Luan, Nestor, Sara e Rigoni são titulares absolutos do técnico Hernán Crespo.
Crespo, inclusive, também faz parte da relação de pendurados. Vale lembrar que o argentino ficou fora de quatro partidas neste Campeonato Brasileiro, mas devido a Covid-19. O argentino não comandou o São Paulo nos duelos contra Atlético-GO (0 a 2), Ceará (1 a 1), Corinthians (0 a 0) e Red Bull Bragantino (1 a 2). Nesse período, o auxiliar Juan Branda o substituiu.
TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aquiO São Paulo busca a recuperação na tabela do Campeonato Brasileiro após o empate sem gols diante do América-MG. A equipe está na 12ª colocação, com 26 pontos conquistados.

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