São Paulo continua com lista extensa de pendurados no Brasileirão

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

O São Paulo continua correndo o risco de ter desfalques importantes em uma reta decisiva do Campeonato Brasileiro. Isso porque seis jogadores e mais o técnico Hernán Crespo estão pendurados e, caso recebam advertência contra o Atlético-MG, no sábado, não participarão do duelo contra a Chapecoense. Entre os jogadores, a lista de pendurados é extensa: os volantes Luan e Rodrigo Nestor, o ala direito Galeano, o meia Gabriel Sara e os atacantes Rigoni e Luciano. Dessa lista, Luan, Nestor, Sara e Rigoni são titulares absolutos do técnico Hernán Crespo.

Crespo, inclusive, também faz parte da relação de pendurados. Vale lembrar que o argentino ficou fora de quatro partidas neste Campeonato Brasileiro, mas devido a Covid-19. O argentino não comandou o São Paulo nos duelos contra Atlético-GO (0 a 2), Ceará (1 a 1), Corinthians (0 a 0) e Red Bull Bragantino (1 a 2). Nesse período, o auxiliar Juan Branda o substituiu.