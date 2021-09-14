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São Paulo contará com retorno de Arboleda; veja provável escalação contra o Fortaleza

Zagueiro volta ao time após se recuperar de lesão na coxa e deve formar o trio de zaga titular com Miranda e Léo. Além dele, lateral Igor Vinícius retorna de suspensão...

Publicado em 14 de Setembro de 2021 às 13:55

LanceNet

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Publicado em 

14 set 2021 às 13:55
Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc
O São Paulo encerrou a preparação para encarara o Fortaleza, pela volta das quartas de final da Copa do Brasil, nesta quarta-feira (15), às 21h30, no Castelão. Para a partida, o técnico Hernán Crespo pode contar com um retorno importante na defesa. O zagueiro equatoriano Arboleda se recuperou de lesão na coxa e está à disposição da comissão técnica. Sendo assim, ele deve formar o trio de zaga titular com Miranda e Léo. A última partida do defensor foi na derrota por 3 a 0 para o Palmeiras, pela Libertadores, no dia 17 de agosto.
Outro jogador que retorna ao time é o lateral-direito Igor Vinícius, que cumpriu suspensão contra o Fluminense e pode retornar ao time. Diante da equipe carioca, Crespo precisou escalar o atacante Galeano improvisado na posição.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DA COPA DO BRASIL!Com os retornos, um provável São Paulo para encarar o Fortaleza tem: Volpi; Arboleda, Miranda e Léo; Igor Vinícius, Luan, Nestor, Gabriel Sara e Reinaldo (Welington); Rigoni e Pablo.
Vale lembrar que os reforços Gabriel e Calleri não podem jogar a Copa do Brasil por não estarem inscritos na competição.
Diante do empate na ida por 2 a 2, o Tricolor precisa vencer o Fortaleza por qualquer placar para se garantir na semifinal da Copa do Brasil. Qualquer empate leva a decisão para as penalidades máximas.

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