São Paulo conta com 'reforços' para iniciar recuperação no Brasileiro

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc

O São Paulo pode contar com reforços 'caseiros' para enfrentar o Atlético-GO, neste domingo (19), às 16h, no Morumbi, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, em um jogo importante para conseguir uma reação na competição nacional. A dupla de contratações do time, o volante Gabriel e o atacante Calleri, estão á disposição do técnico Hernán Crespo para a partida diante dos goianos. O uruguaio já entrou no segundo tempo na derrota para o Fluminense, por 2 a 1, no Maracanã, inclusive mostrando alguns números interessantes.

Já o argentino deve jogar de 20 a 30 minutos para pegar ritmo de jogo, já que não atua desde o dia 21 de abril, ainda pelo Campeonato Espanhol. Ele, inclusive, marcou gol em sua estreia pelo São Paulo em 2016, no empate por 1 a 1 contra o Cesar Vallejo-PER.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!Além da dupla de reforços, o São Paulo deve ter à disposição o atacante Marquinhos, que não joga desde 31 de julho, no empate sem gols contra o Palmeiras, quando saiu da partida com um estiramento na coxa.

Desde então, ele vem se recuperando no departamento médico e treinou com bola junto com os companheiros no fim da semana. Marquinhos vinha em grande fase no time principal do São Paulo. Em dez jogos disputados, ele fez três gols e deu três assistências.