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futebol

São Paulo conta com 'reforços' para iniciar recuperação no Brasileiro

Além de estar com Calleri e Gabriel disponíveis, Tricolor pode ter a volta do atacante Marquinhos, que estava se recuperando de um estiramento na coxa...

Publicado em 19 de Setembro de 2021 às 08:00

LanceNet

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Publicado em 

19 set 2021 às 08:00
Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc
O São Paulo pode contar com reforços 'caseiros' para enfrentar o Atlético-GO, neste domingo (19), às 16h, no Morumbi, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, em um jogo importante para conseguir uma reação na competição nacional. A dupla de contratações do time, o volante Gabriel e o atacante Calleri, estão á disposição do técnico Hernán Crespo para a partida diante dos goianos. O uruguaio já entrou no segundo tempo na derrota para o Fluminense, por 2 a 1, no Maracanã, inclusive mostrando alguns números interessantes.
Já o argentino deve jogar de 20 a 30 minutos para pegar ritmo de jogo, já que não atua desde o dia 21 de abril, ainda pelo Campeonato Espanhol. Ele, inclusive, marcou gol em sua estreia pelo São Paulo em 2016, no empate por 1 a 1 contra o Cesar Vallejo-PER.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!Além da dupla de reforços, o São Paulo deve ter à disposição o atacante Marquinhos, que não joga desde 31 de julho, no empate sem gols contra o Palmeiras, quando saiu da partida com um estiramento na coxa.
Desde então, ele vem se recuperando no departamento médico e treinou com bola junto com os companheiros no fim da semana. Marquinhos vinha em grande fase no time principal do São Paulo. Em dez jogos disputados, ele fez três gols e deu três assistências.
Resta saber se os 'reforços caseiros' serão importantes para conseguir a reação no Campeonato Brasileiro e na temporada.

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