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São Paulo conta com bons números em casa para buscar primeira vitória contra o Cuiabá

Equipes se enfrentam neste domingo (15), às 16h, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro...

Publicado em 15 de Maio de 2022 às 07:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 mai 2022 às 07:00
O São Paulo tem uma missão importante na tarde deste domingo (15), às 16h, no Estádio do Morumbi em partida válida pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro: vencer pela primeira vez o Cuiabá. Isso porque as duas equipes se enfrentaram apenas duas vezes na história, e foram dois empates.
GALERIA> Quem é o melhor batedor de pênaltis do Brasil? Saiba números de jogadores
TABELA> Veja a tabela do Campeonato Brasileiro Para atingir seu objetivo, o time comandado por Rogério Ceni conta com o fator casa a seu favor. O Tricolor tem 100% de aproveitamento em casa nesta edição do torneio. Venceu o Athletico por 4 a 0 e o Santos por 2 a 1, e busca diante do time mato-grossense sua décima vitória consecutiva como mandante.
Foram apenas dois jogos entre São Paulo e Cuiabá na história, ambos, pelo Campeonato Brasileiro do ano passado. No primeiro duelo, um empate por 2 a 2 em junho, em Cuiabá e, depois, um empate sem gols na capital paulista, em outubro.
Atualmente, o São Paulo ocupa o sétimo lugar, com oito pontos em cinco jogos, e quer a vitória para subir na tabela do Brasileirão. Já o Cuiabá não vive um bom momento. O time foi eliminado na terceira fase da Copa do Brasil, que culminou na demissão do técnico Pintado. A equipe ocupa o 11º lugar na tabela do Nacional, com sete pontos.
Crédito: SãoPauloeCuiabáseenfrentamnestedomingo(15,noEstádiodoMorumbi(Foto:AlexSilva/LANCEPRESS!)

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