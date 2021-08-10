São Paulo conta com bom retrospecto para enfrentar o Palmeiras pelas quartas de final da Libertadores

Crédito: Divulgação/São Paulo

Nesta terça-feira (10), o São Paulo recebe o Palmeiras no Morumbi, às 21h30, para a partida de idas das quartas de final da Libertadores. Com um atual retrospecto muito positivo em Choque-Reis, o Tricolor espera manter os bons resultados diante do seu rival para avançar de fase na competição.CONFIRA OS DUELOS DAS QUARTAS DE FINAL DA COPA LIBERTADORES DE 2021

O São Paulo não perdeu nenhuma vez para o Palmeiras nos últimos sete clássicos entre as equipes. A última derrota foi no dia 30 de outubro de 2019, quando o Tricolor foi derrotado por 3 a 0 no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro.

De lá para cá, são três vitórias do São Paulo e quatro empates. Além dos resultados, o Tricolor alcançou feitos importantes nessas partidas, como a quebra do tabu de não vencer no Allianz Parque, a primeira vitória em Choque-Rei no Paulista desde 2009 e a quebra do jejum de títulos que o clube vivia desde 2012, conquistado o Paulistão diante do seu rival.

Desde a final do Paulista, vencida por 2 a 0 pelo São Paulo, no Morumbi, os times voltaram a se enfrentar. O duelo foi recente, no dia 31 de julho, pelo Campeonato Brasileiro, e terminou em um empate em 0 a 0, com direito a polêmicas de arbitragem.

Além do retrospecto recente pesar a favor do Tricolor, o histórico dos clubes na Libertadores também favorece os são-paulinos. Em oito jogos em que os times se enfrentaram pelo torneio continental, o São Paulo saiu vitorioso seis vezes e os outros dois confrontos terminarem em empates.

Seis desses jogos foram nas oitavas de final, totalizando três confrontos em mata-matas, todos com a classificação tricolor.Buscando manter o bom histórico diante do seu rival, o São Paulo entra em campo nesta terça-feira (10), às 21h30, no Morumbi, para mais um Choque-Rei decisivo na temporada.