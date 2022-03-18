São Paulo conhece tabela dos Paulistas sub-15 e sub-17; veja os confrontos

A Federação Paulista de Futebol (FPF) definiu a tabela dos Campeonatos Paulistas sub-15 e sub-17. O São Paulo está na chave 11 das duas competições, ao lado de Água Santa, Esporte Clube São Bernardo, Referência Futebol Clube e Sport Club Brasil. As disputas, que vão abrir a temporada 2022 para a base do Tricolor, estão previstas para começar no dia 09 de abril e terminar em 02 de novembro. O São Paulo folga na primeira rodada e faz a primeira partida no dia 16, contra o SC Brasil, em Cotia.

Em 2021, o São Paulo chegou à semifinal tanto na disputa juvenil quanto na infantil. Enquanto os mais velhos já venceram a competição 16 vezes, a equipe sub-15 foi campeã de 15 estaduais. As duas equipes jogam a primeira fase nas mesmas datas, em confrontos às 9h (Sub-15) e 11h (Sub-17)Confira a tabela

Turno16/04 – São Paulo x SC Brasil, em Cotia23/04 – EC São Bernardo x São Paulo, em São Bernardo do Campo30/04 – São Paulo x Água Santa, em Cotia07/05 – Referência FC x São Paulo, em Embu das Artes

Returno21/05 – SC Brasil x São Paulo, em Embu das Artes28/05 – São Paulo x EC São Bernardo, em Cotia04/06 – EC Água Santa x São Paulo, em Diadema11/06 – São Paulo x Referência FC, em Cotia