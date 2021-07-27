São Paulo conhece tabela completa do Campeonato Paulista Feminino

Crédito: Gabriela Montesano/São Paulo FC

A equipe feminina do São Paulo já sabe a tabela completa do Campeonato Paulista. A estreia está marcada para o dia 11 de agosto, uma quarta-feira, contra o São José, às 17h, no CFA Laudo Natel, em Cotia. Já os clássicos serão disputados dois fora de casa (Corinthians e Santos) e um em casa (Palmeiras). Além de ter o Paulista Feminino no próximo mês, o Tricolor também está nas quartas de final do Brasileirão e vai enfrentar o Internacional, logo após a primeira partida do estadual.

De olho na estreia no Paulistão, o time comandado por Lucas Piccinato está treinando em dois períodos durante a pausa para os Jogos Olímpicos. Na próxima semana, o treinador ainda poderá contar com as atletas que retornam da seleção sub-20 para reforçar os treinos e a preparação. Lauren, Clara, Yaya, Cris e Giovaninha, que fazem parte do time principal, estão em Pernambuco desde o dia 19 de julho e retornam no dia 2 de agosto.

+ Confira a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro

GALERIAÉ hora das oitavas de final! Relembre as campanhas do São Paulo na Copa do BrasilO Tricolor é bicampeão do estadual, com conquistas em 1997 e 1999. Em 2011, o time ficou em segundo lugar, assim como em 2019, após a retomada da equipe. No ano anterior, o time deixou a competição nas oitavas de final.

VEJA A TABELA COMPLETA DO SÃO PAULO NO PAULISTA FEMININO 1ª rodada: 11/08 - (17h) - São Paulo x São José - CFA Laudo Natel

2ª rodada: 18/08 - (19h) - Corinthians x São Paulo - Estádio Alfredo Schurig

3ª rodada: 25/08 - (18h) - São Paulo x Portuguesa - CFA Laudo Natel

4ª rodada: 01/09 - (11h) - Taubaté x São Paulo - Estádio Joaquim de Morais Filho

5ª rodada: 08/09 - (15h) - São Paulo x Pinda Sport Clube - CFA Laudo Natel

6ª rodada: 22/09 - (15h) - Nacional x São Paulo - Estádio Nicolau Alayon

7ª rodada: 27/10 - (15h) - São Paulo x Santos - Morumbi

8ª rodada: 31/10 - (15h) - Realidade Jovem x São Paulo - Estádio Benedito Teixeira

9ª rodada: 03/11 - (15h) - São Paulo x RB Bragantino - CFA Laudo Natel

10ª rodada: 07/11 - (15h) - Palmeiras x São Paulo - Allianz Parque