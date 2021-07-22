São Paulo conhece seus adversários no Campeonato Paulista Sub-15 e Sub-17; Veja os confrontos

Crédito: Reprodução/ Twitter @SaoPauloFC

Nesta quinta-feira (22), a Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou as tabelas do Campeonato Paulista para as categorias Sub-15 e Sub-17. O São Paulo, assim, já conheceu seus adversários da primeira fase. O torneio tem previsão de início para o dia 28 de agosto e não foi disputado na última temporada devido à pandemia de Covid-19.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

A primeira fase é de disputa regional. Tanto o Sub-15 e o Sub-17 do Tricolor enfrentarão os mesmos adversários nos mesmos dias, mudando apenas os horários das partidas de cada categoria. Enquanto o Sub-15 joga às 9h de um dia, o Sub-17 enfrenta o mesmo oponente, no mesmo dia, mas às 11h.

O São Paulo está no Grupo 5, junto com o Desportivo Brasil, Ska Brasil, Grêmio Osasco, Ituano e Sport Club Brasil. A primeira fase contra com turno e returno, avançando à próxima fase os dois primeiros colocados de cada um dos grupos, além dos dois melhores terceiros colocados no geral.Os jogos do Tricolor na primeira fase são: