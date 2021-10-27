São Paulo conhece grupos e tabela da segunda fase do Paulista sub-15 e sub-17

O sub-15 e sub-17 do São Paulo já sabem quais serão os adversários da equipe na segunda fase do Campeonato Paulista. Ambos os estaduais começam as fases seguintes já nesta final de semana, o último do mês de outubro. Na equipe sub-15, o São Paulo terá como adversários Inter de Bebedouro, Nacional e Comercial. O time estreia no dia 30 de outubro, às 09h, em Ribeirão Preto. Depois, no dia seis de novembro, encara o Nacional-SP, em Cotia, também às 09h. O jogo de 'fechamento' da ida é diante do Inter de Bebedouro, dia 13 de novembro, às 10h, em Bebedouro.
Na 'volta' do grupo, os jogos se invertem. O primeiro adversário será o Inter de Bebedouro, dia 20 de novembro, às 09h, em Cotia. Depois, o São Paulo enfrenta o Nacional-SP, no dia 24, às 09h, no Nicolau Alayon e encerra essa fase contra o Comercial, em duelo marcado para o dia 27, às 09h, em Cotia.
Já o sub-17 tem como primeiro adversário na segunda fase o Brasilis, dia 30 de outubro, às 11h, em Águas de Lindóia. A segunda rodada será disputada dia seis de novembro, quando o São Paulo recebe o Flamengo-SP, às 11h, em Cotia. A ida do grupo será fechada no dia 12 de novembro, às 10h, contra o Batatais, no interior paulista.
Na 'volta' do grupo, os jogos se invertem. O primeiro adversário será o Batatais, dia 20 de novembro, às 11h, em Cotia. Depois, o São Paulo enfrenta o Flamengo-SP, no dia 24, às 10h, em Guarulhos e encerra essa fase contra o Brasilis, em duelo marcado para o dia 27, às 11h, em Cotia.
VEJA A TABELA DA SEGUNDA FASE DO PAULISTA SUB-15 PARA O SÃO PAULO30/10 , às 09h - Comercial-SP x São Paulo - Ribeirão Preto06/11, às 09h - São Paulo x Nacional-SP - Cotia 13/11, às 10h - Inter de Bebedouro x São Paulo - Bebedouro20/11, às 09h - São Paulo x Inter de Bebedouro - Cotia24/11, às 09h - Nacional-SP x São Paulo - São Paulo27/11, às 15h - São Paulo x Comercial-SP - Cotia
VEJA A TABELA DA SEGUNDA FASE DO PAULISTA SUB-17 PARA O SÃO PAULO30/10 , às 11h - Brasilis x São Paulo - Águas de Lindóia06/11, às 11h - São Paulo x Flamengo-SP - Cotia12/11, às 10h - Batatais x São Paulo - Batatais20/11, às 11h - São Paulo x Batatais - Cotia24/11, às 10h - Flamengo-SP x São Paulo - Guarulhos27/11, às 11h - São Paulo x Brasilis - Cotia