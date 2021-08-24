  • São Paulo conhece datas e horários dos jogos contra o Jacuipense, pela Copa do Brasil Sub-17
futebol

São Paulo conhece datas e horários dos jogos contra o Jacuipense, pela Copa do Brasil Sub-17

Tricolor enfrenta o time baiano fora de casa pelo jogo de ida e decide o duelo em Cotia...

Publicado em 24 de Agosto de 2021 às 14:36

Crédito: Anderson Rodrigues/Saopaulofc.net
As datas e os horários dos confrontos entre São Paulo e Jacuipense (BA), pela Copa do Brasil Sub-17, foram definidos. O Tricolor joga fora de casa, em Feira de Santana, no dia 31 de agosto, às 15h e recebe o adversário em casa no dia 7 de setembro, às 16h, para decidir a vaga na próxima fase do torneio.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
Atual campeão da Copa do Brasil da categoria, o São Paulo conquistou sua classificação à segunda fase do torneio após golear o Santo Antônio (MS) por 14x0, o maior placar da história da base na era Cotia (desde 2005) e o maior placar já marcado em jogos oficiais no CFA Laudo Natel.
Por outro lado, o Jacuipense passou pelo Vila Nova, nos pênaltis, após empate no tempo regulamentar, lembrando que os confrontos da primeira fase foram decididos em jogos únicos.Antes da partida pela Copa do Brasil, a equipe sub-17 são-paulina começará sua campanha no Campeonato Paulista. O jogo de estreia acontece neste sábado (28), às 11h, contra o Ituano, em Itu.
Confira as datas, horários e locais dos jogos do Tricolor pela Copa do Brasil da categoria:
- Jacuipense x São Paulo - 31/08, às 15h - Arena do Cajueiro (Feira de Santana, BA)– São Paulo x Jacuipense - 07/09, às 16h – CFA Laudo Natel (Cotia, SP)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Imagem de destaque
O império empresarial bilionário da elite secreta de Cuba
Havana, capital de Cuba
Pobre Cuba! Um passeio pela minha história com o país
crime walace lovato
Grupo envolvido em morte de empresário no ES é acusado de milícia privada

