São Paulo conhece data e horário de cinco jogos pelo Campeonato Brasileiro; veja!

O São Paulo conheceu as datas e horários de mais cinco jogos pelo Campeonato Brasileiro. Na noite da última terça-feira (28), a CBF desmembrou as tabelas da 16ª à 20ª rodadas da competição nacional. No período, o Tricolor irá enfrentar Grêmio, Sport, Juventude, América-MG e Fluminense.
A partida contra o Imortal será no dia 14 de agosto, um sábado, às 21h, no Morumbi. Diante do Leão e do Juventude, as partidas serão fora de casa, nos dias 22 e 29 de agosto, respectivamente.
Já em setembro, o clube do Morumbi recebe o América-MG, em casa, no dia 4, às 19h, e no dia 12, no Rio de Janeiro, encara o Fluminense, em jogo que abre o segundo turno do Brasileirão para o São Paulo.
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CONFIRA AS PARTIDAS DAS OITAVAS DE FINAL DA COPA DO BRASILNo próximo sábado, o Tricolor enfrenta primeiro o Palmeiras, às 19h, no Morumbi, e posteriormente, no dia 7, a equipe joga contra o Athletico-PR, na Arena da Baixada, às 18h.
VEJA OS PRÓXIMOS JOGOS DO SÃO PAULO NO BRASILEIRÃO
14ª rodada – 31/07 (sábado), às 19h – São Paulo x Palmeiras – Morumbi15ª rodada – 07/08 (sábado), às 18h - Athletico x São Paulo – Arena da Baixada16ª rodada – 14/08 (sábado), às 21h – São Paulo x Grêmio – Morumbi17ª rodada – 22/08 (domingo), às 20h30 – Sport x São Paulo – Ilha do Retiro18ª rodada – 29/08 (domingo), às 11h – Juventude x São Paulo – Alfredo Jaconi19ª rodada – 04/09 (sábado), às 19h – São Paulo x América-MG – Morumbi20ª rodada – 12/09 (domingo), às 16h – Fluminense x São Paulo - Maracanã