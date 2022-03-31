São Paulo conhece data e horário das primeiras cinco partidas do Campeonato Brasileiro

A CBF detalhou a tabela de datas e horários das primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro 2022 e o São Paulo já sabe quem serão seus cinco primeiros adversários, além de quando e onde jogará. O Tricolor fará sua estreia em um domingo, no dia 10 de abril, às 18h, no Morumbi, diante do Athletico Paranaense. O São Paulo já começará a competição jogando em casa. Porém, na segunda rodada, viajará até o Rio de Janeiro para enfrentar o Flamengo no Maracanã, no dia 17 de abril, às 16h. O terceiro jogo será no dia 23, contra o Red Bull Bragantino, às 16h30.A quarta partida do Brasileirão será marcada pelo primeiro clássico do Tricolor na competição. No dia 2 de maio, às 20h, o São Paulo enfrentará o Santos no Estádio do Morumbi. Poucos dias depois, no dia 8, viajará novamente, só que dessa vez para a Arena Castelão, e enfrentará o Fortaleza, às 19h, pela quinta rodada.VEJA DATAS E HORÁRIOS DOS CINCO PRIMEIROS JOGOS DO SÃO PAULO NO BRASILEIRÃO1ª rodada – 10/04 (domingo), às 18h - São Paulo x Athletico Paranaense – Morumbi2ª rodada – 17/04 (domingo), às 16h – Flamengo x São Paulo – Maracanã3ª rodada – 23/04 (sábado), às 16h30 – Red Bull Bragantino x São Paulo – Nabi Abi Chedid4ª rodada – 02/05 (segunda-feira), às 20h – São Paulo x Santos – Morumbi5ª rodada – 08/05 (domingo), às 19h – Fortaleza x São Paulo – Arena Castelão