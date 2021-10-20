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São Paulo conhece as datas dos confrontos do Campeonato Paulista Feminino Sub-17; veja a tabela

Tricolor estreia na competição no dia 31 de outubro, fora de casa, contra o Santos. Na primeira fase, São Paulo terá cinco adversários pela frente...
LanceNet

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Publicado em 

20 out 2021 às 17:30

Publicado em 20 de Outubro de 2021 às 17:30

Crédito: Gabriela Montesano / saopaulofc.net
Após a conquista do Campeonato Brasileiro Sub-18, a base feminina do São Paulo já tem data marcada para voltar a jogar. A equipe inicia sua campanha no Paulista Sub-17 no dia 31 outubro, em um domingo. O Tricolor encara o Santos, às 15h, no CT Rei Pelé, pela primeira rodada da competição.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
O torneio reúne 11 times, e começa no dia 30 de outubro, com final marcada para o dia 4 de dezembro. As equipes foram dividas em dois grupos, um com cinco e outro com seis times. O São Paulo está no grupo dois, com: Centro Olímpico, Santos, União Mogi, Corinthians e SKA.
A primeira fase do torneio é composta por confrontos de turno único dentro dos grupos. Assim, os melhores quatro colocados das duas chaves avançam para as quartas de final.
Os confrontos da fase de eliminatórias do torneio serão disputados em apenas uma partida, com o mando de campo pertencente ao time com a melhor campanha. Em caso de empate, pênaltis decidem o classificado.O São Paulo foi campeão do torneio em 2017, 2018 e 2019, e deixou a competição na semifinal em 2020.
CONFIRA OS JOGOS DO SÃO PAULO NO PAULISTA FEMININO SUB-17
Rodada 1 - 31/10 (domingo)
15h: Santos x São Paulo - CT Rei Pelé
Rodada 2 - 7/11 (domingo)
15h: São Paulo x Centro Olímpico - CFA Laudo Natel
Rodada 3 - 14/11 (domingo)
11h: São Paulo x Corinthians - CFA Laudo Natel
Rodada 4 - 17/11 (quarta-feira)
15h: SKA Brasil x São Paulo - Estádio Santana de Parnaíba
Rodada 5 - 21/11 (domingo)
15h: São Paulo x União Mogi - CFA Laudo Natel

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