São Paulo conhece adversários da 2ª fase do Brasileiro Feminino Sub-18

Crédito: Adriano Fontes / CBF

O São Paulo conheceu os adversários da próxima fase do Brasileiro Feminino Sub-18. Após vencer o Corinthians por 2 a 0, e se classificar, o time conheceu seu novo grupo na competição e terá pela frente o Kindermann, a Ferroviária e o Fluminense.

Líder do Grupo B, o São Paulo se classificou com 15 pontos, conquistados em cinco vitórias e uma derrota na primeira fase. Já o Kindermann e a Ferroviária lideraram os Grupos D e F. Agora, a equipe tricolor paulista se prepara para disputar a próxima etapa que terá como sede a cidade de Criciúma (SC).A segunda fase começa nesta próxima semana, com oito times divididos em dois grupos de quatro. O outro grupo é formado por Internacional, Santos, Flamengo e Palmeiras.