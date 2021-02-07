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futebol

São Paulo conhece adversários da 2ª fase do Brasileiro Feminino Sub-18

Equipe de base feminina se classificou após vencer o Corinthians na sexta-feira. Novo grupo na competição é formado por Kindermann,  Ferroviária e o Fluminense
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LanceNet

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Publicado em 

07 fev 2021 às 14:34

Publicado em 07 de Fevereiro de 2021 às 14:34

Crédito: Adriano Fontes / CBF
O São Paulo conheceu os adversários da próxima fase do Brasileiro Feminino Sub-18. Após vencer o Corinthians por 2 a 0, e se classificar, o time conheceu seu novo grupo na competição e terá pela frente o Kindermann, a Ferroviária e o Fluminense.
Líder do Grupo B, o São Paulo se classificou com 15 pontos, conquistados em cinco vitórias e uma derrota na primeira fase. Já o Kindermann e a Ferroviária lideraram os Grupos D e F. Agora, a equipe tricolor paulista se prepara para disputar a próxima etapa que terá como sede a cidade de Criciúma (SC).A segunda fase começa nesta próxima semana, com oito times divididos em dois grupos de quatro. O outro grupo é formado por Internacional, Santos, Flamengo e Palmeiras.
As equipes irão se enfrentar em turno único, nos dias 9, 11 e 13 de fevereiro, e avançam para o mata-mata os dois melhores colocados em cada chave. Assim como na primeira fase, todos os jogos serão transmitidos pela CBFtv.

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