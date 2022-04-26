futebol

São Paulo conhece a tabela do Campeonato Brasileiro Feminino Sub-20

A competição começa no dia 3 de maio e termina no dia 2 de julho...

Publicado em 26 de Abril de 2022 às 19:21

LanceNet

A base feminina do São Paulo conheceu a tabela do Campeonato Brasileiro Sub-20. O campeonato está previsto para começar no dia 3 de maio e término previsto para o dia 02 de julho. GALERIA> Veja quais atletas estão torcendo para o Paulo André na final do BBB 22O Tricolor paulista está no grupo A, ao lado do Cuiabá, Minas Brasília e Atlético-Go. A equipe estreia no dia 3, às 8h30, contra do Cuiabá. Na primeira etapa, o campeonato terá seis grupos com quatro clubes cada. As equipes disputarão duelos de ida e volta dentro da mesma chave, avançando o primeiro colocado e os dois melhores segundos gerais.
Tanto nesta fase quanto na segunda, as partidas serão disputadas no Estádio Municipal Prefeito Gabriel Marques da Silva, em Santana de Parnaíba (SP). Confira abaixo a tabela do São Paulo no início do Brasileiro Feminino Sub-20:
1ª rodada - 03/04 (terça-feira), às 8h30 – Cuiabá x São Paulo2ª rodada – 05/04 (quinta-feira), às 20h30 – São Paulo x Minas Brasília3ª rodada – 07/04 (sábado), às 16h – Atlético-GO x São Paulo4ª rodada – 09/04 (segunda-feira), às 16h – São Paulo x Atlético-GO5ª rodada - 11/04 (quarta-feira), às 8h30 - Minas Brasília x São Paulo6ª rodada - 13/04 (sexta-feira), às 20h30 - São Paulo x Cuiabá
Crédito: Por Rubens Chiri/saopaulofc.net

