São Paulo: conheça Lorenzo e Nathan, jovens da base inscritos no Paulistão

No último sábado (26), o São Paulo inscreveu dois jovens da base no Campeonato Paulista: o goleiro Lorenzo e o lateral-direito Nathan. Sendo assim, ambos estão à disposição do técnico Rogério Ceni para as próximas partidas no estadual. O LANCE! mostra a trajetória da dupla. Vamos começar com Lorenzo. O jovem de 18 anos chegou ao São Paulo em junho do ano passado vindo do Internacional, onde era considerado uma promessa no gol. Pelo Tricolor, atuando na equipe sub-20, ele participou de três partidas, todas pelo Campeonato Paulista.

Lorenzo jogou o segundo tempo da vitória sobre o Grêmio Osasco por 6 a 0, atuou em 22 minutos no triunfo sobre o São Bento por 2 a 0 e foi titular, sendo substituído na segunda etapa, em mais uma vitória em cima do São Bento, desta vez por 3 a 0. Ou seja, em 130 minutos, ele não sofreu gol pelo São Paulo.Já Nathan é mais conhecido da torcida são-paulina. Ele já vinha sendo observado diversas vezes em treinos do profissional realizados no CT da Barra Funda, ainda na época de comando de Fernando Diniz e Vizolli. Em abril do ano passado, ele foi relacionado na vitória por 3 a 0 sobre o Ituano. Depois, chegou a ser inscrito na Libertadores.