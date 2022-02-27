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futebol

São Paulo: conheça Lorenzo e Nathan, jovens da base inscritos no Paulistão

Goleiro e lateral-direito foram inscritos pelo Tricolor na primeira fase do Campeonato Paulista. Arqueiro é mais 'desconhecido', enquanto defensor é pedido pela torcida...

Publicado em 27 de Fevereiro de 2022 às 12:00

LanceNet

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Publicado em 

27 fev 2022 às 12:00
No último sábado (26), o São Paulo inscreveu dois jovens da base no Campeonato Paulista: o goleiro Lorenzo e o lateral-direito Nathan. Sendo assim, ambos estão à disposição do técnico Rogério Ceni para as próximas partidas no estadual. O LANCE! mostra a trajetória da dupla. Vamos começar com Lorenzo. O jovem de 18 anos chegou ao São Paulo em junho do ano passado vindo do Internacional, onde era considerado uma promessa no gol. Pelo Tricolor, atuando na equipe sub-20, ele participou de três partidas, todas pelo Campeonato Paulista.
Lorenzo jogou o segundo tempo da vitória sobre o Grêmio Osasco por 6 a 0, atuou em 22 minutos no triunfo sobre o São Bento por 2 a 0 e foi titular, sendo substituído na segunda etapa, em mais uma vitória em cima do São Bento, desta vez por 3 a 0. Ou seja, em 130 minutos, ele não sofreu gol pelo São Paulo.Já Nathan é mais conhecido da torcida são-paulina. Ele já vinha sendo observado diversas vezes em treinos do profissional realizados no CT da Barra Funda, ainda na época de comando de Fernando Diniz e Vizolli. Em abril do ano passado, ele foi relacionado na vitória por 3 a 0 sobre o Ituano. Depois, chegou a ser inscrito na Libertadores.
A sua estreia como profissional ocorreu na derrota para o 4 de Julho-PI, por 3 a 2 pela Copa do Brasil. Na ocasião, ele entrou no segundo tempo, na vaga de Vitor Bueno. Foi seu único jogo pelo profissional.
Crédito: LorenzofoiinscritonoCampeonatoPaulistajuntocomNathan(Foto:Reprodução/Instagram

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