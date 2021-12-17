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São Paulo confirma que Glaucia teve lesão ligamentar no joelho direito e será operada na próxima semana

Artilheira do time no ano, atacante se lesionou na quinta-feira e precisou ser substituída já no primeiro tempo da vitória por 1 a 0 sobre o Internacional, em jogo pela Brasil Ladies Cup...
LanceNet

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Publicado em 

17 dez 2021 às 18:04

Publicado em 17 de Dezembro de 2021 às 18:04

Artilheira do time feminino do São Paulo neste ano, com 12 gols marcados, a atacante Glaucia sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do seu joelho direito na vitória por 1 a 0 sobre o Internacional, na última quinta-feira, em Santana de Parnaíba, pela rodada final da primeira fase da Brasil Ladies Cup, torneio amistoso que vive a sua primeira edição e será encerrado com o Tricolor enfrentando o Santos em clássico deste domingo, no Allianz Parque.> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
Por meio de comunicado divulgado em seu site oficial nesta sexta-feira à tarde, o clube do Morumbi confirmou a gravidade da lesão e informou que a atleta precisará ser submetida a uma cirurgia, que ocorrerá na próxima semana.
- A atacante Glaucia sofreu uma lesão no joelho direito, durante a partida contra o Internacional, e terá de passar por cirurgia para reparação do ligamento cruzado anterior. A jogadora deve ser operada na próxima semana - revelou o São Paulo, que também lembrou que a jogadora precisou ser substituída por Mylla já no primeiro tempo no duelo diante do Colorado.- A jogadora foi prontamente atendida pela equipe médica do clube e após um exame de imagem feito na manhã desta sexta-feira foi constatada a gravidade da lesão e a necessidade de intervenção cirúrgica no local - explicou o clube, que ainda não estabeleceu um prazo previsto de recuperação para a jogadora.
- Glaucia está no São Paulo desde 2020 e é a artilheira da equipe no ano de 2021, com doze gols marcados. Na próxima semana a jogadora vai iniciar um trabalho de fortalecimento e deve passar por cirurgia de reparação, sendo acompanhada pelo departamento médico do São Paulo - completou o Tricolor ao finalizar o seu comunicado no qual lamentou a grave lesão da sua atleta.
Sem poder contar com Glaucia, o time são-paulino enfrentará o Santos na decisão deste domingo, às 10h10, no Allianz Parque, onde será conhecido o primeiro campeão desta competição amistosa recém-criada com o objetivo de ajudar a desenvolver a tradicional modalidade entre as mulheres no Brasil e também para consolidar esta como a semana do futebol feminino no País.
Crédito: GlauciaemaçãopeloSãoPaulo:lesãogravenojoelhoemjogocontraoInter(Foto:GabrielaMonsanto/saopaulofc

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