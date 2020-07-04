São Paulo confirma acordo com Cruzeiro para volta de meia, diz rádio

Crédito: Maurício Rummens/Fotoarena/Lancepress!

O meia-atacante Everton Felipe retornará ao São Paulo. Em reunião realizada nesta manhã na Toca da Raposa, ficou acertada a rescisão de contrato com o Cruzeiro, clube no qual ele atuava emprestado desde janeiro deste ano. O Tricolor, no entanto, deve emprestá-lo novamente.

De acordo com a Rádio Itatiaia, o Cruzeiro pagará as pendências e a ação movida pelo São Paulo na CNRD será retirada. No entanto, em caso de descumprimento, o parcelamento será cancelado e a Raposa precisará pagar o montante à vista e com multa.