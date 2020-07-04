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futebol

São Paulo confirma acordo com Cruzeiro para volta de meia, diz rádio

Everton Felipe estava emprestado à Raposa desde janeiro de 2020, mas clube paulista não recebia reembolso de salário desde então, como havia sido acordado...

Publicado em 04 de Julho de 2020 às 15:55

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 jul 2020 às 15:55
Crédito: Maurício Rummens/Fotoarena/Lancepress!
O meia-atacante Everton Felipe retornará ao São Paulo. Em reunião realizada nesta manhã na Toca da Raposa, ficou acertada a rescisão de contrato com o Cruzeiro, clube no qual ele atuava emprestado desde janeiro deste ano. O Tricolor, no entanto, deve emprestá-lo novamente.
De acordo com a Rádio Itatiaia, o Cruzeiro pagará as pendências e a ação movida pelo São Paulo na CNRD será retirada. No entanto, em caso de descumprimento, o parcelamento será cancelado e a Raposa precisará pagar o montante à vista e com multa.
O clube paulista estava cobrando um valor referente aos não pagamentos de salários do meia. No contrato, tinha ficado estipulado que Everton Felipe seria pago pelo São Paulo e o Cruzeiro reembolsaria, mas esse dinheiro não teria sido depositado nunca.

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