São Paulo confia em dupla artilheira e Morumbi para manter boa fase

Crédito: Renato Gizzi/Photo Premium

O São Paulo tem dois trunfos para vencer o Botafogo e aumentar a vantagem para o segundo lugar Atlético-MG: a fase artilheira da dupla Luciano e Brenner e a invencibilidade no Morumbi durante o Campeonato Brasileiro 2020.

Começando pela dupla goleadora, que vêm tendo desempenho excelente nesta temporada. Eles marcaram até agora 19 dos 38 gols marcados pelo Tricolor no Campeonato Brasileiro mesmo não iniciando a competição como titulares.

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Brenner foi escalado na vitória sobre o Atlético-GO, por 3 a 0, no Morumbi, Na ocasião, o jovem marcou dois gols. Desde então, a a cria de Cotia marcou 14 gols em 16 jogos, sendo sete tentos no Campeonato Brasileiro. Brenner é também o artilheiro do Tricolor na temporada, com 18 gols.

Já Luciano chegou contestado envolvido em troca com Everton, que foi para o Grêmio. Logo em sua estreia, marcou o gol do empate por 1 a 1 contra o Bahia, no Morumbi. Nas últimas sete partidas, o atacante marcou oito gols e vem brigando pela artilharia do Campeonato Brasileiro, com 12 gols marcados, atrás de Thiago Galhardo, do Internacional e Marinho, do Santos. Fase no Morumbi também empolga

Além de uma fase artilheira, o São Paulo também conta com a boa fase em casa para se isolar mais ainda na liderança. Até aqui, o Tricolor é o único time no Brasileirão que não perdeu em casa. Foram 11 jogos, com sete vitórias e quatro empates.

Se pegarmos a classificação somente com campanhas como mandante, o time de Fernando Diniz estaria na quarta colocação, com 25 pontos, atrás de Fluminense (25), Grêmio (25) e Atlético-MG (30). São 16 gols marcados, contra seis sofridos, a melhor defesa como mandante na competição.

Resta saber se esses fatores ajudarão o São Paulo a vencer e confirmar cada vez mais a liderança do Brasileirão. Com um jogo a menos, o Tricolor soma até o momento 47 pontos contra 43 do Galo.