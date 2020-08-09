São Paulo concorda com adiamento da partida contra o Goiás

Por meio de uma nota publicada nas redes sociais, o São Paulo manifestou concordância com o adiamento do jogo contra o Goiás, pela primeira rodada do Brasileirão, que seria às 16h deste domingo, no Hailé Pinheiro, em Goiânia.

"O São Paulo manifesta apoio e informa que está de acordo com a decisão de adiamento do jogo deste domingo, em Goiânia. Não há nada mais importante, neste momento, do que preservar a saúde e refletir à sociedade a importância dos cuidados", publicou o clube, meia hora após o anúncio da suspensão do jogo, que ainda não tem nova data para acontecer.

Entenda o caso

O elenco do Goiás passou por uma primeira bateria de testes na quinta-feira, mas precisou refazer os exames na sexta-feira após o laboratório escolhido pela CBF, parceiro do Albert Einstein, alegar uma falha nas primeiras amostras.