São Paulo conclui preparação para enfrentar o Flamengo; veja escalação

Crédito: Fernando Diniz não deve mexer na formação titular do São Paulo para enfrentar o Flamengo (Divulgação/São Paulo

O São Paulo concluiu a preparação para encarar o Flamengo, quarta-feira, às 21h30, no Maracanã. Na manhã desta terça-feira, o técnico Fernando Diniz montou a equipe que disputará a partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O meia Gabriel Sara segue entre os titulares e a lateral-direita deve ser ocupada pela espanhol Juanfran.

A atividade no CT da Barra Funda foi fechada aos profissionais de imprensa por conta do protocolo de segurança da CBF no combate ao COVID-19. Embalado por conta de sua ascensão no Campeonato Brasileiro e também pela goleada, diante do próprio Flamengo, há nove dias, o São Paulo vai motivado para o Rio de Janeiro em busca de uma vitória nas quartas da Copa do Brasil.

Uma provável formação do Tricolor para o duelo diante do Rubro-negro carioca tem Tiago Volpi; Juanfran (Igor Vinícius), Diego Costa, Bruno Alves e Reinaldo; Luan, Daniel Alves, Gabriel Sara e Igor Gomes; Brenner e Luciano.Para esta partida, a comissão técnica comandada por Fernando Diniz terá alguns desfalques. O zagueiro Arboleda, convocado pela seleção equatoriana, não está à disposição. Diagnosticado com COVID-19, o volante Tchê Tchê é outro que está impossibilitado de entrar em campo. Além deles, Liziero, Walce, Rojas, Paulinho Bóia e Lucas Perri estão sob os cuidados do departamento médico do clube do Morumbi.