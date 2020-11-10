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futebol

São Paulo conclui preparação para enfrentar o Flamengo; veja escalação

Tricolor terá Gabriel Sara titular no meio de campo, e lateral-direita deve ser ocupada pelo espanhol Juanfran. Duelo contra o Flamengo será na quarta, às 21h30, no Maracanã...
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Publicado em 

10 nov 2020 às 12:56

Publicado em 10 de Novembro de 2020 às 12:56

Crédito: Fernando Diniz não deve mexer na formação titular do São Paulo para enfrentar o Flamengo (Divulgação/São Paulo
O São Paulo concluiu a preparação para encarar o Flamengo, quarta-feira, às 21h30, no Maracanã. Na manhã desta terça-feira, o técnico Fernando Diniz montou a equipe que disputará a partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O meia Gabriel Sara segue entre os titulares e a lateral-direita deve ser ocupada pela espanhol Juanfran.
A atividade no CT da Barra Funda foi fechada aos profissionais de imprensa por conta do protocolo de segurança da CBF no combate ao COVID-19. Embalado por conta de sua ascensão no Campeonato Brasileiro e também pela goleada, diante do próprio Flamengo, há nove dias, o São Paulo vai motivado para o Rio de Janeiro em busca de uma vitória nas quartas da Copa do Brasil.
Uma provável formação do Tricolor para o duelo diante do Rubro-negro carioca tem Tiago Volpi; Juanfran (Igor Vinícius), Diego Costa, Bruno Alves e Reinaldo; Luan, Daniel Alves, Gabriel Sara e Igor Gomes; Brenner e Luciano.Para esta partida, a comissão técnica comandada por Fernando Diniz terá alguns desfalques. O zagueiro Arboleda, convocado pela seleção equatoriana, não está à disposição. Diagnosticado com COVID-19, o volante Tchê Tchê é outro que está impossibilitado de entrar em campo. Além deles, Liziero, Walce, Rojas, Paulinho Bóia e Lucas Perri estão sob os cuidados do departamento médico do clube do Morumbi.
O duelo contra o Flamengo é o primeiro das quartas de final da Copa do Brasil, a partida decisiva acontece no Morumbi na próxima semana. Importante ressaltar que o classificado para a fase semifinal do torneio organizado pela CBF garante uma premiação de R$ 7 milhões.

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