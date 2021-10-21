São Paulo comunica o falecimento do diretor de basquete do clube, João Salgueiro

Crédito: Reprodução/Twitter @SaoPauloFC

As comemorações do São Paulo após conquistar, nesta quarta-feira (20), o título do Campeonato Paulista de basquete foram interrompidas é substituídas pelo luto. Nesta quinta-feira (21), João José de Castro Salgueiro, diretor de esportes olímpicos e do basquete no clube, faleceu. O São Paulo decretou luto de três dias.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

Em nota de pesar publicada pelo São Paulo, o clube agradeceu os serviços prestados e desejou força à família de João Salgueiro.

- É com muito pesar que comunicamos o falecimento de João José de Castro Salgueiro, diretor de esportes olímpicos e do basquete profissional do Tricolor, aos 61 anos. O São Paulo Futebol Clube decreta três dias de luto oficial e agradece a João Salgueiro por todos os anos de dedicação e amor ao clube. Que os familiares possam receber conforto e acolhimento de toda a comunidade tricolor - comunicou, em nota, o São Paulo. O presidente Julio Casares usou suas redes sociais para lamentar e prestar sua homenagem ao ex-diretor.