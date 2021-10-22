São Paulo completa dois meses sem vencer como visitante

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net

O São Paulo completa, nesta sexta-feira (22), dois meses sem vencer uma partida como visitante. O último confronto que o Tricolor saiu vitorioso longe do Morumbi foi no triunfo sobre o Sport, por 1 a 0, com gol de Pablo, na Ilha do Retiro, no dia 22 de agosto. Desde então, foram cinco partidas fora de casa, com três empates e uma derrota. Depois da vitória contra o Leão, o São Paulo enfrentou o Juventude, em Caxias do Sul e empatou por 1 a 1. Logo após, pegou o Fluminense, no Rio de Janeiro e perdeu pelo placar de 2 a 1.

A Copa do Brasil também teve jogos fora de casa para o São Paulo. Revés para o Fortaleza por 3 a 1, no Castelão e a consequente eliminação nas quartas de final do mata-mata nacional. Depois, dois empates longe do Morumbi: 1 a 1 contra a Chapecoense e 0 a 0 diante do Cuiabá.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!Agora, o São Paulo terá uma sequência para encerrar esse jejum de dois meses. Cinco das próximas sete partidas serão fora de casa. O Tricolor jogará nos estádios de Red Bull Bragantino, Bahia, Fortaleza, Palmeiras e Grêmio até o final da temporada.