São Paulo começa venda de ingressos para jogo contra o São Bernardo; veja preços

O São Paulo abriu venda de ingressos para a partida contra o São Bernardo na próxima terça-feira (22), às 20h30, no Estádio do Morumbi. A disputa será válida pelas quartas de final da competição. O estádio do Morumbi está funcionando com capacidade total, e exige a apresentação do documento de identificação e comprovante de vacinação, ou então exames com resultado negativo, desde que tenha tomado uma dose da vacina contra Covid-19.