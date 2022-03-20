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São Paulo começa venda de ingressos para jogo contra o São Bernardo; veja preços

A partida está marcada para a próxima terça-feira (22), ás 20h30, no Estádio do Morumbi. Será válida pelas quartas de final do Paulistão 2022...
LanceNet

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Publicado em 

20 mar 2022 às 13:29

Publicado em 20 de Março de 2022 às 13:29

O São Paulo abriu venda de ingressos para a partida contra o São Bernardo na próxima terça-feira (22), às 20h30, no Estádio do Morumbi. A disputa será válida pelas quartas de final da competição. O estádio do Morumbi está funcionando com capacidade total, e exige a apresentação do documento de identificação e comprovante de vacinação, ou então exames com resultado negativo, desde que tenha tomado uma dose da vacina contra Covid-19.
Confira maiores informações sobre a venda de ingressos:- As vendas para o público, incluindo torcida visitante, serão feitas online, via spfc.totalacesso.com seguindo a tabela de preços abaixo:
Arquibancada Norte – Setor Popular (Amarela) : R$ 20 / R$ 10 (meia)
Arquibancada Sul (Laranja) : R$ 50 / R$ 25 (meia)
Arquibancada Bitso Leste (Azul) : R$ 80 / R$ 40 (meia)
Arquibancada Oeste (Vermelha) : R$ 80 / R$ 40 (meia)
Cadeira Superior Norte (Amarela) : R$ 150 / R$ 75 (meia)
Cadeira Superior Sul (Laranja) : R$150 / R$ 75 (meia)
Cadeira Superior Sul Premium (Laranja) : R$ 150 / R$ 75 (meia)
Cadeira Especial Leste (Azul) : R$ 200 / R$ 100 (meia)
Cadeira Especial Oeste (Vermelha) : R$ 200 / R$ 100 (meia)
Cadeira Térrea Bitso Leste (Azul) : R$ 150 / R$ 75 (meia)
Cadeira Térrea Oeste (Vermelha) : R$ 150 / R$ 75 (meia)
TORCIDA VISITANTEArquibancada Oeste Visitante (Vermelha) : R$ 80 / R$ 40 (meia)
Crédito: SãoabertasasvendasdeingressoparaSãoPauloxSãoBernardo(RubensChiri/saopaulofc.net

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