Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • São Paulo começa venda de ingressos para clássico contra o Palmeiras; veja preços
São Paulo começa venda de ingressos para clássico contra o Palmeiras; veja preços

LanceNet

Publicado em 04 de Março de 2022 às 14:14

O São Paulo divulgou a venda de ingressos para o clássico da próxima quinta-feira (10) contra o Palmeiras. O jogo será no Estádio do Morumbi, às 20h30.A venda dos ingressos começa nesta sexta-feira (04) para os sócio-torcedores dos planos Diamante e Tricolor. A venda para outros públicos começa, portanto, na segunda-feira (07).
O Estádio do Morumbi está funcionando com 70% de capacidade, devido às medidas de seguranças para evitar o aumento do contágio da Covid-19. Para acessar o estádio, será necessário o uso de máscara, documento de identificação e comprovante de vacinação.Confira maiores informações sobre a venda de ingressos:
PÚBLICO GERAL:
- As vendas de ingressos para o público em geral terão início às 10h do dia 07/03/2022. As vendas serão apenas online, via spfc.totalacesso.com seguindo a tabela de preços abaixo:
Arquibancada Norte - Setor Popular (Amarela): R$ 20,00/R$10,00 (meia)
Arquibancada Bitso Leste (Azul): R$ 50,00/R$ 25,00 (meia)/R$ 25,00 (Sócio-torcedor Vermelho)/R$ 15,00 (Branco e Preto)/R$ 10,00 (Tricolor)/R$ 0,30 (Diamante)
Arquibancada Sul (Laranja): R$ 20,00/R$ 10,00 (meia)/R$ 10,00 (Vermelho)/R$ 6,00 (Branco e Preto)/R$ 4,00 (Tricolor)/R$ 0,30 (Diamante)
Arquibancada Oeste (Vermelha): R$ 50,00/R$ 25,00 (meia)/R$ 25,00 (Vermelho)/R$ 15,00 (Branco e Preto)/R$ 10,00 (Tricolor)/R$ 0,30 (Diamante)
Arquibancada Oeste: R$ 50,00/R$ 25,00 (meia)
Cadeira Cativa Leste: R$ 50,00
Cadeira Cativa Oeste: R$ 50,00
Cadeira Superior Norte (Amarela): R$ 100,00/R$ 50,00 (meia)
Cadeira Superior Sul (Laranja): R$ 100,00/R$ 50,00 (meia)
Cadeira Superior Sul Premium:: R$ 100,00/R$ 50,00 (meia)
Cadeira Especial Leste (Azul): R$ 200,00/R$ 100,00 (meia)/R$ 60,00 (Preto)/R$ 40,00 (Tricolor)/R$ 0,30 (Diamante)
Cadeira Especial Oeste (Vermelha): R$ 200,00/R$ 100,00
Cadeira Térrea Bitso Leste: R$ 100,00/R$ 50,00 (meia)/R$ 20,00 (Tricolor)/R$ 0,30 (Diamante)
Cadeira Térrea Oeste: R$ 100,00/R$ 50,00/R$ 20,00 (Tricolor)/R$ 0,30 (Diamante)
Cadeira Térrea PCD: R$ 10,00
Camarote Térreo 16-A – Espaço Sócio: R$ 20,00
Camarotes Corporativos – Contratos: R$ 50,00
Camarote dos Ídolos – P5-A: R$ 300,00
SÓCIO TORCEDOR:
Para atender a prioridade pré-estabelecida em contrato, as vendas terão início:
Plano Diamante (planos antigos: Tu És o Primeiro e Tu És Grande): 10h do dia 04/03/2022;Plano Tricolor (planos antigos: Tu ÉS Forte): 22h do dia 04/03/2022;Plano Preto (planos antigos: Clube da Fé): 10h do dia 05/03/2022;Plano Branco (planos antigos: O Mais Querido e São Paulo Brasil): 22h do dia 05/03/2022;Plano Vermelho (planos antigos: Vamos, São Paulo e Sou Tricolor): 10h do dia 06/03/2022.Para mais informações e valores, consulte o site sociotorcedor.com.br
As vendas serão apenas online, via spfc.totalacesso.com​
Crédito: SãoPauloabrevendadeingressosparaclássicocontraoPalmeiras(Foto:PauloPinto/saopaulofc.net

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados