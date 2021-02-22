São Paulo começa semana na expectativa de novos reforços

A semana promete ser de movimentação do São Paulo no mercado da bola. Com a chegada do novo técnico Hernán Crespo e sua comissão técnica, as conversas por novas peças se intensificaram nos últimos dias, até pela aproximação da nova temporada, que começa dia 28 de fevereiro.
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Conforme o LANCE! publicou, a diretoria são-paulina não deve abrir muito os cofres para realizar contratações na montagem do elenco. O Tricolor deve investir mais em jogadores jovens, com potencial de atuarem bem e ter uma possível revenda no futuro.
SIMULE OS PRÓXIMOS JOGOS DO SÃO PAULO NO BRASILEIRÃO Um dos alvos que se encaixa nessa busca é o volante Gabriel Neves, do Nacional (URU). Segundo informações publicadas pelo 'Blog do Nicola', no portal 'Yahoo!', o jogador foi um pedido de Crespo. O atleta, de 23 anos, disputou 69 partidas pelo clube uruguaio, com quatro gols e 12 assistências.
O contrato do jogador com o Nacional termina em dezembro deste ano e as tratativas entre as duas equipes seguem. Há otimismo da diretoria do São Paulo pela chegada do uruguaio. Nesta semana, o Nacional afirmou que Neves sofreu uma entorse no ligamento lateral interno do joelho direito e fica de 2 a 3 semanas parado. Kanu é mais um na mira Já o zagueiro do Botafogo é mais um nome alvo do São Paulo. Após ter a primeira proposta recusada, o Tricolor fez uma nova investida formal no zagueiro, como publicou primeiramente o "UOL" e o LANCE! confirmou. Os números se aproximam mais de uma pedida inicial feita pelo Botafogo, que analisa as cifras oferecidas pelo Tricolor.
O Tricolor ofereceu pouco mais de R$ 4 milhões por 50% dos direitos econômicos de Kanu - vale ressaltar que o Botafogo possui 80% da "fatia" do zagueiro. O clube de General Severiano pede por volta de R$ 6 milhões e ainda estuda envolver jogadores do São Paulo na negociação.
Há expectativa de um avanço nas negociações durante esta semana. Resta saber como serão os movimentos do São Paulo nesta semana, que promete ser agitada no clube.