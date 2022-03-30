São Paulo começa disputa do bicampeonato paulista para igualar time histórico de 91/92

Caso seja campeão e conquiste o bicampeonato estadual, o Tricolor igualará o feito do histórico time do início da década de 90. Em 1991 e 1992, o São Paulo conquistou o bicampeonato estadual pela última vez, em um time que tinha Zetti, Cafu, Muller, Raí, entre outros craques.

O primeiro título, de 1991, foi conquistado em cima do Corinthians. Em 8 de dezembro, o Tricolor venceu o rival por 3 a 0, no Morumbi, para um público de 102 mil pessoas. A partida ficou marcada por um show a parte de Raí, que marcou um hat-trick e praticamente selou o título do Tricolor. A volta terminou com empate sem gols e o São Paulo foi campeão. Raí foi destaque na final de 1991 (Reprodução/Site Oficial)Já em 1992, ocorreu uma situação curiosa. A final do Paulistão, curiosamente contra o Palmeiras, foi marcada por polêmica de datas, já que o São Paulo viajaria para o Mundial de Clubes. Telê Santana, treinador do Tricolor, ameaçou entrar em campo com um time reserva, enquanto a Federação ameaçava o clube com uma suspensão caso isso acontecesse.