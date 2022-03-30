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São Paulo começa disputa do bicampeonato paulista para igualar time histórico de 91/92

Tricolor não vence o estadual de forma consecutiva desde o lendário time de Raí e companhia...
LanceNet

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Publicado em 

30 mar 2022 às 06:00

Publicado em 30 de Março de 2022 às 06:00

O São Paulo enfrenta o Palmeiras, nesta quarta-feira (30), às 21h40, no Morumbi, com o objetivo de fazer um bom resultado e largar na frente na disputa pelo título do Campeonato Paulista. VEJA A TABELA DO CAMPEONATO PAULISTA 2022!
Caso seja campeão e conquiste o bicampeonato estadual, o Tricolor igualará o feito do histórico time do início da década de 90. Em 1991 e 1992, o São Paulo conquistou o bicampeonato estadual pela última vez, em um time que tinha Zetti, Cafu, Muller, Raí, entre outros craques.
O primeiro título, de 1991, foi conquistado em cima do Corinthians. Em 8 de dezembro, o Tricolor venceu o rival por 3 a 0, no Morumbi, para um público de 102 mil pessoas. A partida ficou marcada por um show a parte de Raí, que marcou um hat-trick e praticamente selou o título do Tricolor. A volta terminou com empate sem gols e o São Paulo foi campeão. Raí foi destaque na final de 1991 (Reprodução/Site Oficial)Já em 1992, ocorreu uma situação curiosa. A final do Paulistão, curiosamente contra o Palmeiras, foi marcada por polêmica de datas, já que o São Paulo viajaria para o Mundial de Clubes. Telê Santana, treinador do Tricolor, ameaçou entrar em campo com um time reserva, enquanto a Federação ameaçava o clube com uma suspensão caso isso acontecesse.
Agora, o São Paulo iniciará a disputa com o Alviverde com o mesmo objetivo do bicampeonato estadual. Ano passado, o Tricolor venceu o Palmeiras, após empate na ida por 1 a 1 e vitória no Morumbi pelo placar de 2 a 0.
Crédito: SãoPaulotentaigualarfeitohistóricodotimede1991e1992(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

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