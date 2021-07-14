São Paulo coloca data-limite para definição sobre proposta por Calleri

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O São Paulo tem pressa para definir a negociação pelo atacante Calleri. O Tricolor já enviou duas propostas ao Deportivo-Maldonado-URU, que detém os diretos do jogador, e aos empresários. Ainda sem resposta, o clube do Morumbi colocou esta quinta-feira (15), como 'Dia D' para a definição. A informação é do jornalista André Hernan, do 'SporTV'.

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Conforme o LANCE! publicou, o São Paulo enviou uma primeira oferta há cerca de 15 dias, mas via uma resposta negativa como mais provável. Sendo assim, a diretoria são-paulina melhorou a proposta, mas ainda não teve alguma sinalização por parte do clube uruguaio e dos representantes do jogador.

CONFIRA AS PARTIDAS DAS OITAVAS DE FINAL DA LIBERTADORES DA AMÉRICA! Sendo assim, a negociação deu uma esfriada nos últimos dias. Calleri já deu uma sinalização positiva sobre o seu retorno ao São Paulo, que ainda precisa resolver esse entrave entre o Deportivo Maldonado e os empresários do jogador. Vivendo uma grave crise financeira, o Tricolor sabe que não pode fazer loucuras no mercado.

No entanto, um reforço para o ataque é considerado prioridade no departamento de futebol. Com Luciano e Eder lesionados, Pablo em baixa e as más atuações de Vitor Bueno, a comissão técnica e diretoria olham com mais atenção na busca por um atacante no mercado da bola.