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futebol

São Paulo chega ao terceiro jogo seguido sem sofrer gols no Brasileirão

Tricolor ficou com a defesa intacta contra Palmeiras, Athletico-PR e Sport, ajudando na missão de se afastar cada vez mais da zona de rebaixamento...
LanceNet

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Publicado em 

28 nov 2021 às 08:00

Publicado em 28 de Novembro de 2021 às 08:00

O São Paulo vem melhorando a sua defesa nas últimas partidas do Campeonato Brasileiro. Nas últimas três rodadas, contra Palmeiras, Athletico-PR e Sport, o sistema defensivo não sofreu gols. No Allianz Parque, na vitória por 2 a 0 sobre o Alviverde, Rogério Ceni montou a defesa com Igor Vinícius na lateral-direita, Arboleda e Miranda na zaga e Reinaldo na lateral-esquerda. Essa formação se repetiu, tanto no empate sem gols contra o Furacão, quanto na vitória diante do Leão. 
Desde que chegou no São Paulo, Rogério Ceni vem preferindo usar o esquema com uma linha de quatro defensores, ao contrário de Hernán Crespo, que escalava o time com três zagueiros. Em dez jogos sob o comando de Ceni, o Tricolor sofreu oito gols, média de 0,8 tentos por jogo.
> Veja e simule a tabela do BrasileirãoNessas dez partidas, o Tricolor não foi vazado em cinco, ou seja metade delas. Além de não sofrer gols para Palmeiras, Athletico-PR e Sport, a defesa do São Paulo passou intacta contra Internacional e Corinthians, partidas em que o Tricolor venceu pelo placar de 1 a 0.
Curiosamente, essa última sequência invicta começou com a volta de Arboleda da seleção equatoriana. Desde que o defensor voltou ao time, o São Paulo não sofreu gols.
SEQUÊNCIA DE JOGOS DO SÃO PAULO SEM SOFRER GOLS Palmeiras 0 x 2 São PauloSão Paulo 0 x 0 Athletico-PR São Paulo 2 x 0 Sport
Crédito: DefesadoSãoPaulonãosofregolshátrêspartidas(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

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