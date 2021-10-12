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São Paulo chega ao quinto empate seguido no Campeonato Brasileiro

Tricolor empatou contra América-MG, Atlético-MG, Chapecoense, Santos e Cuiabá. Com tantos empates, clube do Morumbi é o segundo time com mais igualdades no Brasileirão...
LanceNet

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Publicado em 

12 out 2021 às 12:00

Publicado em 12 de Outubro de 2021 às 12:00

Crédito: AssCom Dourado
O São Paulo vive uma sina de empates nesta edição do Campeonato Brasileiro. Já são cinco igualdades seguidas na competição, o que compromete a briga do time para chegar aos primeiros dez colocados do torneio e sair da incômoda zona dos times ameaçados pelo rebaixamento. Desde a vitória por 2 a 1 sobre o Atlético-GO, no dia 19 de setembro, o Tricolor só sabe empatar. Foi assim contra América-MG (0 a 0), Atlético-MG (0 a 0), Chapecoense (1 a 1), Santos (1 a 1) e agora Cuiabá (0 a 0).
Com tantos empates, clube do Morumbi é o segundo time com mais igualdades no Brasileirão, com 12, somente um a menos que o Cuiabá, que já empatou 13 vezes na competição.
VEJA A TABELA E SIMULE O CAMPEONATO BRASILEIRO!Para se ter uma ideia, no Brasileiro do ano passado, em que o São Paulo terminou na quarta colocação, foram 12 empates em toda campanha. Com 13 jogos a menos o time de Hernán Crespo já igualou a marca.
VEJA TODOS OS EMPATES DO SÃO PAULO NESSE BRASILEIRÃO ​1ª rodada - São Paulo 0 x 0 Fluminense​4ª rodada - São Paulo 1 x 1 Chapecoense​6ª rodada - São Paulo 2 x 2 Cuiabá​7ª rodada - Ceará 1 x 1 São Paulo​8ª rodada - Corinthians 0 x 0 São Paulo ​14ª rodada - São Paulo 0 x 0 Palmeiras​18ª rodada - Juventude 1 x 1 São Paulo ​19ª rodada - São Paulo 0 x 0 América-MG​22ª rodada - São Paulo 0 x 0 Atlético-MG​23ª rodada - Chapecoense 1 x 1 São Paulo 24ª rodada - São Paulo 1 x 1 Santos25ª rodada - Cuiabá 0 x 0 São Paulo

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