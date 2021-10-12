São Paulo chega ao quinto empate seguido no Campeonato Brasileiro

Crédito: AssCom Dourado

O São Paulo vive uma sina de empates nesta edição do Campeonato Brasileiro. Já são cinco igualdades seguidas na competição, o que compromete a briga do time para chegar aos primeiros dez colocados do torneio e sair da incômoda zona dos times ameaçados pelo rebaixamento. Desde a vitória por 2 a 1 sobre o Atlético-GO, no dia 19 de setembro, o Tricolor só sabe empatar. Foi assim contra América-MG (0 a 0), Atlético-MG (0 a 0), Chapecoense (1 a 1), Santos (1 a 1) e agora Cuiabá (0 a 0).

Com tantos empates, clube do Morumbi é o segundo time com mais igualdades no Brasileirão, com 12, somente um a menos que o Cuiabá, que já empatou 13 vezes na competição.

VEJA A TABELA E SIMULE O CAMPEONATO BRASILEIRO!Para se ter uma ideia, no Brasileiro do ano passado, em que o São Paulo terminou na quarta colocação, foram 12 empates em toda campanha. Com 13 jogos a menos o time de Hernán Crespo já igualou a marca.