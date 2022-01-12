São Paulo chega ao limite financeiro por Soteldo; negociação é difícil

O São Paulo já esteve mais otimista na negociação para contratar o atacante Soteldo, do Toronto-CAN. O LANCE! apurou que a diretoria do Tricolor entende que chegou ao limite financeiro na oferta e não pretende subir mais os valores. O clube aguarda uma resposta dos canadenses. A oferta do São Paulo é por um empréstimo com opção de compra. Essas condições não agradam ao Toronto-CAN, que estuda a proposta do Tricolor, que por sua vez, admite que pode conversar com outros nomes da posição.
Além do mais, o clube canadense deve cerca de 3 milhões de dólares (R$ 16 milhões na cotação atual). Esse valor é referente ao bônus que o venezuelano tem direito para assinar contrato com o Toronto. Os canadenses querem que o Tricolor ajude a arcar com os vencimentos, algo que a diretoria são-paulina não deseja.Segundo o L! apurou, membros da diretoria são-paulina veem o acerto com o venezuelano como difícil, por conta tanto do convencimento da equipe canadense, quanto pelo alto salário de Soteldo, que recebe cerca de R$ 2 milhões por mês e não tem intenção de baixar os seus vencimentos.