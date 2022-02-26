São Paulo chega ao limite de estrangeiros com Andrés Colorado

A chegada de Andrés Colorado fez o São Paulo atingir o limite de estrangeiros que podem ser relacionados em competições nacionais: cinco. O colombiano se junta ao equatoriano Arboleda, o uruguaio Gabriel e os argentinos Rigoni e Calleri. Vale ressaltar que na última temporada o São Paulo teve 'problema' com o excesso de estrangeiros no elenco. Na ocasião, o técnico Hernán Crespo de depois Rogério Ceni tinham oito atletas de fora do Brasil: Benitez, Galeano, Orejuela, Rigoni, Rojas, Arboleda, Gabriel Neves e Calleri.