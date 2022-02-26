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futebol

São Paulo chega ao limite de estrangeiros com Andrés Colorado

Colombiano chegou ao Tricolor, que já conta com Arboleda, Gabriel, Rigoni e Calleri como estrangeiros. Limite de jogadores que não são brasileiros em torneios nacionais é cinco...

Publicado em 26 de Fevereiro de 2022 às 14:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 fev 2022 às 14:00
A chegada de Andrés Colorado fez o São Paulo atingir o limite de estrangeiros que podem ser relacionados em competições nacionais: cinco. O colombiano se junta ao equatoriano Arboleda, o uruguaio Gabriel e os argentinos Rigoni e Calleri. Vale ressaltar que na última temporada o São Paulo teve 'problema' com o excesso de estrangeiros no elenco. Na ocasião, o técnico Hernán Crespo de depois Rogério Ceni tinham oito atletas de fora do Brasil: Benitez, Galeano, Orejuela, Rigoni, Rojas, Arboleda, Gabriel Neves e Calleri.
O estrangeiro com mais minutos nessa temporada é Calleri, com oito jogos e 503 minutos. Depois, aparece o equatoriano Arboleda. O zagueiro soma cinco jogos, com 450 minutos. Completa o pódio o atacante argentino Rigoni, com seis jogos e 399 minutos. Os estrangeiros devem estar à disposição para a partida contra o Água Santa, na próxima segunda-feira (28), às 15h, em Diadema, pelo Campeonato Paulista.
Crédito: SãoPaulojátemcincoestrangeirosnoelenco(Foto:RubensChir/saopaulofc.net

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