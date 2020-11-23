São Paulo chega à mesma sequência sem perder de Brasileiro de 1991

Crédito: Sequência positiva é de seis vitórias e seis empates para o clube (Miguel Schincariol/saopaulofc.net

O São Paulo não conseguiu a vitória diante do Vasco, no último domingo, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. No entanto, com o empate por 1 a 1, a equipe paulista amplia uma já longa sequência de invencibilidade no torneio.

Agora, são 12 partidas sem ser derrotado, com seis vitórias e seis empates na conta, com 23 gols feitos e 11 tomados – a melhor defesa. O time se iguala às marcas de 2002 e 1991 em sequências de compromissos sem perder e, se algum torcedor gosta de coincidências, o Tricolor foi campeão do Brasileirão em 1991, quando a disputa ainda tinha uma fase de mata-mata.

>TABELAVeja a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro!Depois de bater o Bragantino na decisão, o Tricolor sagrou-se campeão com uma campanha de 12 vitórias, sete empates e apenas quatro derrotas – foram oito vitórias e quatro igualdades em sequência, formando as 12 partidas sem perder, o mesmo de agora.

Voltando a 2020 e tomando como base todas as competições que disputa, a última derrota do time aconteceu em 28 de outubro, contra o Lanús, fora de casa, pela Copa Sul-Americana. De lá para cá, são seis vitórias e um empate.

Com o resultado obtido contra o Cruz-Maltino no último domingo, o Tricolor foi para a terceira colocação, com 37 pontos, a dois do Atlético-MG, líder. A boa notícia para o torcedor é que o time comandado por Fernando Diniz ainda tem três partidas atrasadas para realizar.