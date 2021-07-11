futebol

São Paulo chega a duas vitórias seguidas, o que não acontecia desde maio

Tricolor venceu Internacional e Bahia, se recuperando na tabela do Brasileiro. última sequência positiva aconteceu nos dias 23 e 25 de maio, contra Palmeiras e Sporting Cristal...

Publicado em 11 de Julho de 2021 às 13:00

LanceNet

11 jul 2021 às 13:00
Crédito: Rubens Chiri / São Paulo
O São Paulo venceu o Bahia no último sábado (10), por 1 a 0, pelo Campeonato Brasileiro. Com isso, o Tricolor chegou a segunda vitória consecutiva na competição, já que havia vencido o Internacional, por 2 a 0, no Beira-Rio, na última semana.
Uma sequência de vitórias não acontecia há mais de um mês. A última vez que o São Paulo venceu duas partidas consecutivas tinha sido nos dias 23 e 25 de maio. Na ocasião, a equipe de Crespo derrotou o Palmeiras por 2 a 0, na final do Paulistão e venceu o Sporting Cristal-PER, por 3 a 0, pela Libertadores. Ambos os jogos aconteceram no Morumbi.
Outra sequência que o São Paulo alcançou foi de jogos sem tomar gols. Curiosamente, a última vez que isso tinha acontecido também foi nas vitórias contra Palmeiras e Sporting Cristal-PER. Agora, a equipe de Hernán Crespo não levou gols, nem do Internacional, nem do Bahia.
O São Paulo tem pela frente agora as oitavas de final da Libertadores, onde enfrentará o Racing-ARG, na terça-feira (13), às 21h30, no Morumbi. Resta saber se continuará nesse caminho das vitórias.

