São Paulo chega a 3º jogo seguido sem levar gols no Campeonato Brasileiro

O São Paulo vem em grande fase no ataque, mas também no sistema defensivo. Com a goleada por 4 a 0 diante do Botafogo, o time chegou a três jogos seguidos sem sofrer gols no Campeonato Brasileiro, marca que o Tricolor tinha alcançado apenas uma vez nesta edição do torneio.

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A última vez que isso tinha acontecido foi entre as rodadas 14 e 16 do Brasileirão, quando o Tricolor venceu o Atlético-GO, por 3 a 0, o Palmeiras, por 2 a 0, e empatou com o Grêmio sem gols. Fernando Diniz ganhou força com esse retrospecto, já que havia acabado de ser eliminado na fase de grupos da Taça Libertadores. Coincidentemente, o sistema defensivo passou a melhorar com a entrada de Luan como primeiro volante e o retorno da dupla Bruno Alves e Arboleda no miolo da zaga. Porém, para Diniz, o sistema é mais complexo do que simplesmente a última linha de defesa.