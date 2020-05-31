São Paulo campeão: TV Gazeta vai reprisar final da Libertadores de 1992

O torcedor são-paulino poderá viajar no tempo na noite deste domingo, a partir das 21h, e rever a final da Libertadores de 1992, contra o Newell's Old Boys. Após vencer por 1 a 0 no tempo normal, devolvendo o resultado construído na ida pelos argentinos, o Tricolor foi campeão nos pênaltis. Raí, Zetti e Telê Santana foram os heróis daquela conquista, a primeira do clube na competição.E MAIS:São Paulo não conta com 'fico' por mais tempo, e Antony pode ir embora sem jogo despedidaSão Paulo amplia corte salarial de funcionários para 50%Hernanes 35 anos: dez coisas que você talvez não saiba sobre o ProfetaA TV Gazeta exibirá a transmissão original da partida, gerada na época pela Rede OM Brasil, com narração de Galvão Bueno. Ele se emocionou após a vitória brasileira e a imensa invasão de torcedores ao gramado do Morumbi.