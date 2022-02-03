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São Paulo busca vitória para melhorar seu retrospecto contra o Red Bull Bragantino

Equipe comandada por Rogério Ceni venceu apenas um de seis duelos disputados...

Publicado em 03 de Fevereiro de 2022 às 08:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 fev 2022 às 08:00
O São Paulo tem uma dupla missão nesta noite em Bragança Paulista: vencer a primeira partida no Campeonato Paulista e melhorar seu retrospecto diante do Bragantino desde que este passou a ser Red Bull. O duelo, válido pela terceira rodada, está marcado para às 21h30.
+ Veja o caminho do São Paulo no Campeonato Paulista 2022Em 1º de janeiro de 2020, o Clube Atlético Bragantino passou a se chamar Red Bull Bragantino. Desde então, o time enfrentou o Tricolor em seis oportunidades, sendo uma vitória do São Paulo, um empate e quatro vitórias do Red Bull Bragantino.
Nestes dois anos com o novo nome, o Red Bull Bragantino jogou contra o São Paulo pelo Campeonato Paulista e Campeonato Brasileiro. A vitória da equipe comandada por Rogério Ceni foi no dia 12 de abril de 2021, pelo Estadual. O placar foi 1 a 0.O São Paulo busca sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Na primeira rodada, o time foi derrotado pelo Guarani, por 2 a 1, em Campinas. No segundo jogo, este disputado no Morumbi, os donos da casa empataram sem gols com o Ituano.
Confira os confrontos entre as equipes
24/10/21 - Red Bull Bragantino 1 x 0 São Paulo - Brasileirão-214/7/21 - São Paulo 1 x 2 Red Bull Bragantino - Brasileirão-2112/4/21 - São Paulo 1 x 0 Red Bull Bragantino - Paulista-216/1/21 - Red Bull Bragantino 4 x 2 São Paulo - Brasileirão-209/9/20 - São Paulo 1 x 1 Red Bull Bragantino - Brasileirão-2023/7/20 - Sâo Paulo 2 x 3 Red Bull Bragantino - Paulista-20
Crédito: OelencodoSãoPaulodurantetreinamentonoCTdaBarraFunda(Foto:Reprodução/Twitter@SaoPauloFC

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